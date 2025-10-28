El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
EL CORREO | 115 ANIVERSARIO

¿Qué ha sido de aquellos estudiantes sobresalientes?

30.06.12 ·

Olimpiadas científicas

Martes, 28 de octubre 2025, 11:28

Comenta
Imagen -

Guillermo Ibarrondo, Leire Barrutia y Jon Asier Bárcena eran los representantes vizcaínos en aquella portada que celebraba a los «atletas de la mente», alumnos de Bachillerato que triunfaron en las Olimpiadas Científicas. «¡Fue un momento emocionante!», recuerda Leire. Sus presentes encajan bien en los posibles futuros que se planteaban. Guillermo es cirujano plástico en Cruces y da clases en Deusto. Leire es dermatóloga, con consulta en Bilbao, y divulgadora con cientos de miles de seguidores en redes. Y Jon Asier es profesor de la UPV/EHU: «Y, como miembro de la junta de gobierno de la Real Sociedad Matemática Española, organizo un taller virtual para preparar a estudiantes de cara a las Olimpiadas».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  2. 2

    BBK busca recuperar la antigua Ibermática, que sale de nuevo a la venta por 500 millones
  3. 3

    Los técnicos sanitarios de Osakidetza irán cuatro días a la huelga
  4. 4

    Media docena de padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi
  5. 5

    Investigan a dos policías por denuncia falsa contra una armería de Getxo
  6. 6 Josep Martínez, portero español del Inter de Milán, atropella y mata a un anciano en silla de ruedas
  7. 7

    Dámaso Quintana negocia el rescate de Vicinay, que está en preconcurso
  8. 8

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  9. 9

    Por qué la gripe ha llegado antes este año, pero solo a Bizkaia
  10. 10

    Los tres grandes municipios vizcaínos con los pisos más caros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo ¿Qué ha sido de aquellos estudiantes sobresalientes?

¿Qué ha sido de aquellos estudiantes sobresalientes?