¿Qué ha sido de aquellos estudiantes sobresalientes?

Guillermo Ibarrondo, Leire Barrutia y Jon Asier Bárcena eran los representantes vizcaínos en aquella portada que celebraba a los «atletas de la mente», alumnos de Bachillerato que triunfaron en las Olimpiadas Científicas. «¡Fue un momento emocionante!», recuerda Leire. Sus presentes encajan bien en los posibles futuros que se planteaban. Guillermo es cirujano plástico en Cruces y da clases en Deusto. Leire es dermatóloga, con consulta en Bilbao, y divulgadora con cientos de miles de seguidores en redes. Y Jon Asier es profesor de la UPV/EHU: «Y, como miembro de la junta de gobierno de la Real Sociedad Matemática Española, organizo un taller virtual para preparar a estudiantes de cara a las Olimpiadas».

