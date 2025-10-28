«Aquellos días cambiaron la conciencia de muchos vascos. Yo tardé años en poder ver las portadas»
14.07.97 ·Mari Mar Blanco
Martes, 28 de octubre 2025, 11:44
Todos los vascos que tenían uso de razón recuerdan dónde estaban. «Durante aquellas 48 horas mi único objetivo era encontrar a mi hermano y liberarlo ... de la tortura a la que le sometieron sus asesinos», recuerda Mari Mar Blanco. Se muestra «muy agradecida» a medios «como EL CORREO, que contaron la injusticia terrible contra un joven inocente de tan solo 29 años» y «la revuelta cívica del 'espíritu de Ermua'». La hermana de Miguel Ángel Blanco confiesa que tardó «mucho tiempo en poder ver estas noticias». Fue el comienzo del fin de ETA. «Me asombra cada vez más saber que lo fue», admite. Se agarra a que aquellos días «cambiaron la conciencia de muchos vascos». Y, con la portada entre los dedos, recuerda la manifestación de Bilbao, «sin colores políticos, solo los demócratas contra los totalitarios».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión