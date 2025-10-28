«Apostar por la industria era hacerlo por nuestra gente, por empleos estables y de calidad»
04.04.13 ·Josu Jon Imaz
Martes, 28 de octubre 2025, 11:54
La industria, en medio de la tormenta geopolítica, se ha convertido en una de las claves para el estado de bienestar. En otro momento de ... dificultad, en 2013, tras la durísima crisis financiera de 2008, Petronor apostó con una inversión histórica de más de mil millones en sus instalaciones de Bizkaia. Su entonces presidente, Josu Jon Imaz, hoy consejero delegado de Repsol, recuerda la inauguración: «Teníamos la convicción de que apostar por la industria era hacerlo por nuestra gente, por empleos estables y de calidad». Y rememora las palabras del entonces Príncipe Felipe, que destacó la apuesta por la seguridad del suministro energético. «Es necesario -dice Imaz- que Europa defienda la industria frente a la deslocalización y frente a regulaciones que dificultan la competitividad».
