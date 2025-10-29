«Mi ama tenía esta foto en el salón de su casa, en un lugar preferencial. Le hacía mucha ilusión»

Lunes, 27 de octubre 2025 | Actualizado 29/10/2025 11:36h. Comenta Compartir

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, también está de celebración este 2025: cumple diez años al frente de la ciudad. «Es una grandísima ilusión, un enorme privilegio y también una enorme dedicación», que relaciona con la «importancia de tener valores en los que sustentar este trabajo diario». Se refiere de un modo muy especial a «la familia», y de manera particular «a mi mujer Arantxa y mi ama, dos apoyos fundamentales en mi vida personal y profesional». Por eso le gusta esta foto, la que salió en la primera página del periódico después de que levantase la makila por segunda vez, en 2019. «Mi ama tenía esa imagen en el salón de su casa, en un lugar preferencial; le hacía mucha ilusión. Ella siempre ha sido mi referente, y ahora necesita mi apoyo: ahí se refleja esa bidireccionalidad» en el cuidado.

