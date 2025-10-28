El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
EL CORREO | 115 ANIVERSARIO

Achúcarro, en portada desde 1959: «La única manera de saber hasta dónde podemos llegar es trabajando duro»

12.06.59 ·

Joaquín Achúcarro

Martes, 28 de octubre 2025, 12:19

Comenta
Imagen -

Llega de pedalear en la bicicleta estática, con el pelo revuelto y la mirada brillante. «Voy más despacio que antes, pero me conviene mover las ... piernas», explica Joaquín Achúcarro antes de peinarse y quedar en perfecto estado de revista. Hace días que no hace deporte porque los compromisos se le agolpan. «Acabo de estar en Oviedo con motivo de la primera edición del Festival Achúcarro», explica en el salón de su casa, mientras echa un vistazo a la portada de EL CORREO que daba noticia de su encuentro en 1959 con el alcalde de Bilbao, Lorenzo Hurtado de Saracho, tras ganar el Concurso Internacional de Liverpool. Sonríe al recordarlo. Ha cumplido 93 años y lo tiene claro: «La única manera de saber hasta dónde podemos llegar es poniéndonos manos a la obra. Hay que trabajar mucho antes de dejarlo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  2. 2

    BBK busca recuperar la antigua Ibermática, que sale de nuevo a la venta por 500 millones
  3. 3

    Los técnicos sanitarios de Osakidetza irán cuatro días a la huelga
  4. 4

    Media docena de padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi
  5. 5

    Investigan a dos policías por denuncia falsa contra una armería de Getxo
  6. 6 Josep Martínez, portero español del Inter de Milán, atropella y mata a un anciano en silla de ruedas
  7. 7

    Dámaso Quintana negocia el rescate de Vicinay, que está en preconcurso
  8. 8

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  9. 9

    Por qué la gripe ha llegado antes este año, pero solo a Bizkaia
  10. 10

    Los tres grandes municipios vizcaínos con los pisos más caros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Achúcarro, en portada desde 1959: «La única manera de saber hasta dónde podemos llegar es trabajando duro»

Achúcarro, en portada desde 1959: «La única manera de saber hasta dónde podemos llegar es trabajando duro»