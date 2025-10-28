Achúcarro, en portada desde 1959: «La única manera de saber hasta dónde podemos llegar es trabajando duro»

Martes, 28 de octubre 2025, 12:19 Comenta Compartir

Llega de pedalear en la bicicleta estática, con el pelo revuelto y la mirada brillante. «Voy más despacio que antes, pero me conviene mover las ... piernas», explica Joaquín Achúcarro antes de peinarse y quedar en perfecto estado de revista. Hace días que no hace deporte porque los compromisos se le agolpan. «Acabo de estar en Oviedo con motivo de la primera edición del Festival Achúcarro», explica en el salón de su casa, mientras echa un vistazo a la portada de EL CORREO que daba noticia de su encuentro en 1959 con el alcalde de Bilbao, Lorenzo Hurtado de Saracho, tras ganar el Concurso Internacional de Liverpool. Sonríe al recordarlo. Ha cumplido 93 años y lo tiene claro: «La única manera de saber hasta dónde podemos llegar es poniéndonos manos a la obra. Hay que trabajar mucho antes de dejarlo».

