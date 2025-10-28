El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

EL CORREO | 115 ANIVERSARIO

«Los abonados vieron hacia dónde iba el nuevo Estadio»

26.11.2023 ·

Jon Urresti

Martes, 28 de octubre 2025, 13:24

El 25 de noviembre de 2023, el Estadio estrenaba su nuevo edificio con una de las salas de spinning más grandes de Europa. Aquella inauguración «significó la visualización de la enorme transformación del Estadio que culminará en septiembre de 2026», destaca Jon Urresti, que aquella mañana también sudó la camiseta a pedales. «Los abonados alucinaron y vieron hacia dónde iba el nuevo proyecto. Es un cambio de filosofía total, una nueva forma de hacer deporte», añade el presidente de la Fundación Vital. Al día siguiente, Imanol Pradales les 'robó' la portada, pero la noticia estuvo acompañada de la tira de Iñaki Cerrajería, «que siempre es un plus».

