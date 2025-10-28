«El de 2002 fue el podio del Tour que más disfruté de los tres»

Martes, 28 de octubre 2025, 16:40 Comenta Compartir

El Tour de 2002 salió de Luxemburgo y se coló en la mayoría de televisores de Álava. Dos paisanos intentaron plantar cara al implacable Lance Armstrong. Joseba Beloki fue el que más cerca se quedó. Después de ser tercero en las dos ediciones anteriores, escaló un peldaño más en el podio de París. «Este fue el que más disfruté. El de 2000 no me acuerdo de nada y el de 2001 era el primero con la ONCE y tenía la presión de demostrar lo que fui en el Festina». En La Mongie comenzó a afianzar su segundo puesto, aunque la valentía de atacar dos veces al texano en el Mont Ventoux le llevó a tener que «pelearlo hasta la contrarreloj del penúltimo día» ante el lituano Raimondas Rumsas. El éxito le empujó a buscar la gloria al año siguiente. Tuvo ambición, le faltó suerte.