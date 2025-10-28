El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
EL CORREO | 115 ANIVERSARIO

«El de 2002 fue el podio del Tour que más disfruté de los tres»

29.07.02 ·

Joseba Beloki

Martes, 28 de octubre 2025, 16:40

Comenta
Imagen -

El Tour de 2002 salió de Luxemburgo y se coló en la mayoría de televisores de Álava. Dos paisanos intentaron plantar cara al implacable Lance Armstrong. Joseba Beloki fue el que más cerca se quedó. Después de ser tercero en las dos ediciones anteriores, escaló un peldaño más en el podio de París. «Este fue el que más disfruté. El de 2000 no me acuerdo de nada y el de 2001 era el primero con la ONCE y tenía la presión de demostrar lo que fui en el Festina». En La Mongie comenzó a afianzar su segundo puesto, aunque la valentía de atacar dos veces al texano en el Mont Ventoux le llevó a tener que «pelearlo hasta la contrarreloj del penúltimo día» ante el lituano Raimondas Rumsas. El éxito le empujó a buscar la gloria al año siguiente. Tuvo ambición, le faltó suerte.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  2. 2

    BBK busca recuperar la antigua Ibermática, que sale de nuevo a la venta por 500 millones
  3. 3

    Los técnicos sanitarios de Osakidetza irán cuatro días a la huelga
  4. 4

    Media docena de padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi
  5. 5

    Investigan a dos policías por denuncia falsa contra una armería de Getxo
  6. 6 Josep Martínez, portero español del Inter de Milán, atropella y mata a un anciano en silla de ruedas
  7. 7

    Dámaso Quintana negocia el rescate de Vicinay, que está en preconcurso
  8. 8

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  9. 9

    Por qué la gripe ha llegado antes este año, pero solo a Bizkaia
  10. 10

    Los tres grandes municipios vizcaínos con los pisos más caros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «El de 2002 fue el podio del Tour que más disfruté de los tres»

«El de 2002 fue el podio del Tour que más disfruté de los tres»