Varias personas mirando anuncios de viviendas. L. A. Gómez

El precio medio del alquiler en España sube en octubre otro 17%

En Asturias, Castilla y León y País Vasco se han disparado cerca de un 30% en el último año, y las comunidades más caras para los inquilinos son Madrid, Baleares y Cataluña

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:28

Comenta

La vivienda sigue siendo el principal problema de los españoles, según el CIS, y probablemente seguirá siendo así dados los datos que salen mes ... a mes sobre los precios. El último es el de Pisos.com, que reveló este lunes que los alquileres subieron en octubre un 17,2% de media en España respecto al año pasado. Sobre el mes pasado supone un 1,1% más hasta rozar los 14 euros de media por metro cuadrado.

