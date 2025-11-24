El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Telefónica comienza a comunicar el ERE: 5.040 despidos en tres de las siete filiales afectadas
Una vivienda en alquiler. R. C.

El negocio de comprar para alquilar: la rentabilidad que obtienen los caseros sube al 7%

De Tarragona a San Sebastián, el boom de los precios y la falta de oferta engorda la brecha entre propietarios e inquilinos

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:06

Comenta

La subida desbocada de los precios de la vivienda vuelve a engordar la brecha entre aquellos que forman parte de un país de propietarios y ... los que se ven obligados a pagar alquileres cada vez más altos al no poder acceder a una casa. En octubre de 2025, la rentabilidad bruta del alquiler en España alcanzó el 6,91%, lo que implica un 5,8% más que hace un año y un 6,8% que lo conseguido en septiembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  2. 2 «Una inmobiliaria nos metió en la boca del lobo, de saberlo no habríamos firmado»
  3. 3

    Así es la casa de Gotzon Mantuliz en Leioa: acogedora, luminosa y con jardín de ensueño
  4. 4 Detenido un joven de 18 años por golpear brutalmente a otro en el exterior de una discotecta de Bilbao
  5. 5 Alerta alimentaria «grave» por listeria en un lote de comida preparada con origen español
  6. 6 La Aemet anuncia la llegada de fuertes lluvias y tormentas: estas serán las zonas afectadas
  7. 7 Investigan la filtración de exámenes desde Arkaute a academias para aspirantes
  8. 8 Detenidos en Bakio tres miembros de un grupo criminal al que se le atribuyen 15 robos en viviendas de Bizkaia
  9. 9 La crema de Mercadona que recomienda una farmacéutica: «Controla el exceso de sebo y reduce las rojeces»
  10. 10 Consuelo Berlanga vuelve a televisión tras la muerte de su marido: «¿Por qué me ha pasado a mí con lo felices que éramos?»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El negocio de comprar para alquilar: la rentabilidad que obtienen los caseros sube al 7%

El negocio de comprar para alquilar: la rentabilidad que obtienen los caseros sube al 7%