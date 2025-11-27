El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Efe

La guerra hipotecaria dispara la firma de estos préstamos un 12% en su mejor septiembre desde 2010

El interés medio llega al 2,85%, el más bajo desde enero de 2023 y ya suma ocho meses consecutivos por debajo del 3%

Clara Alba

Clara Alba

Jueves, 27 de noviembre 2025, 09:54

Comenta

La guerra hipotecaria de la que ahora reniega la mayor parte de los grandes bancos españoles al haber dejado -para algunos- de ser rentable sigue ... dejando cifras de récord a medida que salen las estadísticas. En el mes de septiembre, cuando las entidades aún estaban metidas de lleno en una fiera competencia por captar clientes, se firmaron 46.129 préstamos para vivienda, un 12,2% más respecto al año anterior.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Esto es lo que cobran los alcaldes de Bizkaia
  2. 2 Getxo contará estas navidades con una gran noria de 24 metros
  3. 3 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  4. 4 Detenido un joven de 19 años por asestar un navajazo en el abdomen a otro en plena tarde en Bilbao
  5. 5

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%
  6. 6 El lapsus de Feijóo en el Congreso que desata las risas de Pedro Sánchez
  7. 7

    15.000 euros al año para revivir el Antón de Artxanda
  8. 8 El testimonio de una cajera del Mercadona devuelve la legítima a una hija desheredada por su madre
  9. 9

    Al menos 55 muertos y casi 300 desaparecidos en un devastador incendio en Hong Kong
  10. 10

    Heridos críticos dos miembros de la Guardia Nacional en un tiroteo cerca de la Casa Blanca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La guerra hipotecaria dispara la firma de estos préstamos un 12% en su mejor septiembre desde 2010

La guerra hipotecaria dispara la firma de estos préstamos un 12% en su mejor septiembre desde 2010