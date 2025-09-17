El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Isabel Rodríguez presenta el Plan Estatal de Vivienda ante sindicatos y empresarios. EP

El Gobierno plantea subir a 300 euros el bono joven del alquiler para viviendas de menos de 1.000 euros

El nuevo plan estatal entra en consulta pública incluye 600 euros mensuales para quienes cedan su vacía al parque de alquiler social

Clara Alba

Clara Alba

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 17:07

La letra pequeña del nuevo Plan Estatal de Vivienda que el Gobierno acaba de lanzar a consulta pública trae consigo algunas novedades con las ... que el Ejecutivo pretende reducir la edad de emancipación y la tasa de esfuerzo a la hora de acceder a una casa, que actualmente ronda el 34,5% de los ingresos, aún por encima del 30% recomendado por el Banco de España.

