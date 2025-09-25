El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Endurecer el registro horario agravará el problema de la vivienda si no se flexibilizan las horas extra

La patronal de la construcción pide al Gobierno que permita a la negociación colectiva la posibilidad de ampliar las horas extras para que España se equipare a la media europea

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:35

El refuerzo del registro horario, que por el volumen de horas extra que aflorará, amenaza con desbaratar los planes del Gobierno para tratar de ... atajar el problema de la vivienda. La patronal de la construcción teme que este endurecimiento impulsado por el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz solo empeorará la limitación de España -cuyo techo está en 80 horas anuales- frente a la media de 450 horas de la Unión Europea y que, según sus cálculos, hundiría hasta un 27% el salario de los trabajadores en almenos unos 7.000 euros anuales.

