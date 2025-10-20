El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente La Oreja de Van Gogh aplaza la venta de las entradas por la caída de Amazon
Cartel de alquiler de una vivienda. V. Merino

Los alquileres disparados ya afectan a toda España: casi el 40% supera los 1.500 euros

Hay comunidades donde hay menos de un 3% de pisos por menos de 700 euros, como Madrid, Baleares, Cataluña, País Vasco y Canarias

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Lunes, 20 de octubre 2025, 10:59

Comenta

El mercado del alquiler en España se ha disparado. Y ya no solo afecta a las zonas más pobladas o turísticas, sino que esta crisis habitacional afecta a prácticamente todos los rincones del país ... . El último informe de Pisos.com así lo corrobora: el 37% de las viviendas de alquiler tienen un precio superior a los 1.500 euros al mes y ya es el segmento de precio más numeroso del mercado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una fiebre que dura ya 20 años en Bilbao
  2. 2 El gesto de Unai Simón con un niño que viajó de Murcia a Elche para animar al Athletic y conocer a su ídolo
  3. 3 El secreto mejor guardado: así fue la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas
  4. 4

    El centro de Bilbao acumula más de 300 lonjas vacías
  5. 5

    56.000 euros de indemnización por una mala ortodoncia
  6. 6

    Vuelta al pasado: la construcción de madera llega a cuatro VPO de Bizkaia
  7. 7

    Así fue el espectacular robo de las joyas de la corona francesa en el Louvre
  8. 8

    Bizkaia tiene 51 niños que precisan ya acogida y solo una familia disponible
  9. 9 Problemas en diferentes plataformas por culpa de la caída mundial de la nube de Amazon
  10. 10

    La parada cardiaca de un atleta ensombrece el Cross de Zornotza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los alquileres disparados ya afectan a toda España: casi el 40% supera los 1.500 euros

Los alquileres disparados ya afectan a toda España: casi el 40% supera los 1.500 euros