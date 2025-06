«La UE nos ha tiroteado los pies apostando por el coche eléctrico en un plazo muy corto»

Teknia comenzó como un pequeño taller de tubos para la automoción en 1992. Hoy en día es una empresa multinacional de componentes con 23 plantas ... en el mundo, una plantilla de más de 3.500 empleados, una facturación de 430 millones y que ahora dirige la segunda generación de la familia. Javier Quesada de Luis (Bilbao, 1982) está al mando de una compañía que por primera vez ha decidido abrir el accionariado a socios externos «para dar un salto exponencial», con el objetivo de facturar 1.000 millones para 2030. Sumado a un préstamo de 30 millones concedido por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) anunciado el viernes para reforzar su sostenibilidad, la empresa da este paso en un contexto complicado para la automoción, con una caída global en la producción de vehículos o la difícil transición al coche eléctrico.

- El beneficio de Teknia cayó un 78% en 2024. ¿A qué se debió?

- Diría que a la incertidumbre. En el primer semestre, de un mes a otro, las ventas variaron mucho, aunque en el acumulado se estaban cumpliendo. Pero en el segundo semestre los pedidos cayeron un 15%. En lo que vamos de 2025 las ventas están yendo calculadas exactamente al presupuesto.

- ¿Cómo les han afectado los aranceles?

- Menos de un 5% porque no exportamos demasiado a Norteamérica. Lo que nos está afectando principalmente es el cambio normativo al coche eléctrico. La gente no sabe qué coche comprar porque ni siquiera saben si van a poder entrar a las ciudades, lo que ha hecho que el mercado de segunda mano se encarezca muchísimo. Hace cinco años se vendían 19 millones de coches nuevos en Europa y hoy solo 15.

- En el último año se vieron obligados a recortar plantilla y a frenar su estrategia de adquisiciones de empresas.

- Hemos realizado un ajuste de plantilla brutal, del 1,5% en el mundo y del 4% en Europa con el fin de sujetar las inversiones y adecuar los precios a la bajada de volúmenes, y hemos salido bastante airosos. En septiembre también dejamos en 'stand by' la compra de una empresa que factura 80 millones que nos hubiera dejado cerca del objetivo de facturar 600 millones. Vamos a ver si la retomamos este año, pero el contexto actual no invita a afrontar muchas aventuras.

- ¿Cómo planean crecer a partir de ahora?

- Desde que la empresa nació no hemos repartido un solo dividendo y el capital es 100% privado, de mis padres. Hasta ahora hemos crecido de esta forma, pero ahora somos suficientemente grandes y tenemos más oportunidades. Por eso, en el último consejo tomamos la decisión de dar entrada a socios para dar un salto cualitativo. Vamos a abrir el accionariado para acometer ampliaciones de capital.

- ¿Qué tipo de socios buscan?

- Valoramos tanto la entrada de inversores institucionales como 'family offices' o capital privado. Son vías en las que llevamos trabajando meses. El objetivo es seguir manteniendo el control de la compañía a nivel familiar, mientras nos aportan capital para crecer, y quién sabe si para salir a bolsa. Si acometemos alguna adquisición importante en la que estamos trabajando y damos entrada a nuevos socios el año que viene o a principios del siguiente, puede que podamos no solo llegar a 600 millones, si no llegar a 1.000 millones en cinco años. Para bien y para mal, ahora vamos a tener que seleccionar con qué compañeros de viaje queremos estar.

- Aparte, han puesto el foco en Norteamérica. ¿Por qué?

- Excluyendo a China, Norteamérica es donde más coches se fabrican, unos 16-17 millones al año. Pero Norteamérica es más factible por la propia cultura y la tipología de mercado. Ahí tenemos el 20% de nuestras ventas, y el 75% restante en Europa, por lo que queda mucho recorrido para igualar las ventas, en un contexto en el que Europa cada vez produce menos.

- ¿Europa se ha tirado piedras contra su propio tejado?

- Desde luego. En este sector hay que planificar a 15 o 20 años vista, y los chinos lo han hecho a 30 años. Mientras tanto, la UE nos ha tiroteado los pies. Es bueno que tenga una conciencia medioambiental tan profunda, pero tenemos que hacerlo de forma progresiva. Se ha decidido apostar todo en un periodo extremadamente corto por el eléctrico, en el que China tiene una gran ventaja.

- Hay fabricantes chinos que ya quieren instalarse en España. ¿Es una oportunidad?

- Sí, siempre que compren el componente aquí. El problema es que hay un fabricante en el sur de Europa, que no voy a decir su nombre, que trae todos los componentes desde China. Igual puede favorecer a las personas que trabajan en la línea de ensamblaje, pero desde luego, a la industria local nos hace un flaco favor.

- Cuando la UE anunció el Plan de Rearme valoraron con mucho interés aportar al sector de Defensa. ¿En qué punto están?

- Lo estamos investigando. Puede darnos algo de volumen, pero no es la solución. Estamos adaptados a fabricar grandes volúmenes de piezas y dudo que en Defensa sean tan elevados. Pero al margen de eso, tenemos capacidad industrial. Nos tendremos que adaptar para acoger esos volúmenes más pequeños. En Europa y principalmente en España el mercado de componentes está yendo a la baja porque los fabricantes cada vez se dirigen a países más competitivos. Aquí, por ejemplo, el absentismo se ha disparado.

- ¿Qué tasa tienen en sus plantas?

- En España ronda el 8%, pero en Euskadi pasa ampliamente del 10%. Hay meses en los que en las plantas del norte del país, uno de cada cinco no va a trabajar todos los días, lo que nos dificulta el ajuste de la producción.

- ¿Qué opina sobre la reducción de jornada?

- Nuestro director comercial me contó el otro día que en China tienen la jornada '9-9-6'. Trabajan desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche, 6 días a la semana. Haciendo cálculos, aquí trabajamos 62 días menos al año. Si además el Gobierno chino les subvenciona el 50% de la materia prima, ya no tenemos nada que hacer. Por lo que reducir la jornada nos haría menos competitivos y al final acabaríamos cerrando más fabricas. No se trata de trabajar 2.200 horas, sino de competir.