El truco legal de un asesor para vender un piso sin pagar este impuesto: «Casi nadie lo cuenta»

Los vendedores de un piso habitualmente afrontan el pago de dos impuestos

Gabriel Cuesta

Gabriel Cuesta

Martes, 18 de noviembre 2025, 22:10

Los vendedores de un piso habitualmente afrontan el pago de dos impuestos: el de la plusvalía municipal y el aumento de patrimonio, que se paga en la declaración de la renta del año siguiente a la venta. Pues bien, un asesor inmobiliario ha desvelado un pequeño «truco legal» para poder esquivar este segundo tributo. «Casi nadie lo sabe y se puede ahorrar decena de miles de euros», explica Sergio Gutiérrez, de la firma Excellence Circle, a sus seguidores.

Según este experto, se puede evitar pagar o rebajar este impuesto si en los últimos cuatro años el vendedor se deshizo de otro inmueble generando pérdidas. «Si hay ganancia fiscal 0, los impuestos son 0», comienza Gutiérrez. «Todo el mundo habla de la reinversión, los mayores de 65 años, la vivienda habitual... pero casi nadie te cuenta esto».

Pone un ejemplo. «Si perdiste 20.000 euros y ahora ganas 18.000, al vender no hay ganancia fiscal. Y por tanto, tampoco impuestos. Y encima te quedan otros 2.000 euros de pérdida para futuras operaciones si vas a vender», resume.

