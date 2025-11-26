Los parados que cobrarán un subsidio de 570 euros en lugar de 240 gracias a este cambio del SEPE El organismo ha introducido novedades en su reforma asistencial de finales de 2024

Gabriel Cuesta Miércoles, 26 de noviembre 2025, 16:55

La reforma asistencial del SEPE que entró en vigor en noviembre de 2024 trajo consigo algunas buenas noticias para los perceptores de algunos de los subsidios. Entre ellas, el incremento del cobro (salvo para el de mayores de 52 años) hasta los 570 euros, 90 más que los 480 fijados anteriormente. Eso sí, la cuantía mengua de forma decreciente hasta volver a alcanzar la anterior cifra. No fue la única alegría.

Uno de los colectivos más beneficiados ha sido el de los parados que se quedaron sin trabajo tras un empleo a media jornada. Sus derechos se han visto ampliados con el nuevo Real Decreto. Al menos, en cuanto a los ingresos se refiere cuando el contrato se terminó en los últimos 180 días. Ahora, el organismo les pagará la cuantía completa del subsidio en lugar de aplicar la reducción proporcional en base a las horas trabajadas.

Un ejemplo claro. Ahora, si una persona agota su paro al que accedió tras una media jornada y solicita el subsidio por agotamiento de la prestación contributiva, el SEPE le reconocerá el 100% de la ayuda en lugar del 50%. Con la anterior normativa, esa desempleado percibía tan solo 240 euros, la mitad del 80% del IPREM. Ahora, ingresará durante los primeros seis meses el 95% del IPREM íntegro (en lugar de la mitad), lo que se traduce en 570 euros. Y posteriormente, siempre que tenga derecho a ello, los porcentajes del 90% y 80% completos, independientemente de que su último empleo fuera de pocas horas.

La reforma asistencial del SEPE conllevó más novedades. El nuevo Real Decreto incluye la supresión del mes de espera para poder pedir el subsidio cuando se agota el prestación contributiva. De esta forma, el ministerio de Trabajo pretende «evitar vacíos en la cobertura de los colectivos más vulnerables». En ese aspecto es donde hay que tener cuidado. El plazo máximo para solicitarlo es de «quince días hábiles» a partir de que se acaba el paro. Entonces, si el potencial perceptor deja pasar ese mes de espera (como pasaba antes) se verá penalizado.

La nueva reforma ha elevado la cuantía de los subsidios. Aumentan al 95% del IPREM durante los primeros seis meses (570 euros al mes en 2024); al 90% en los seis meses siguientes (540 euros al mes) y se mantienen en el actual 80% durante el resto del periodo que dure la prestación. Hay una excepción: la del subsidio para mayores de 52 años. Se mantiene en los 480 euros (80% del IPREM), ya que el SEPE continuará cotizando ante la Seguridad Social por sus perceptores el 125% de la base mínima de cotización con respecto al Salario Mínimo Interprofesional.

