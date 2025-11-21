El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los nuevos sueldos de los funcionarios: así quedarían con la nueva subida del Gobierno

El Ejecutivo ha mejorado la oferta salarial para los empleados públicos ofreciendo un incremento del 11%

B. V.

Viernes, 21 de noviembre 2025, 08:33

Comenta

El Gobierno ha mejorado la oferta salarial para los empleados públicos ofreciendo un incremento del 11% para el periodo 2025-2028, después de que este jueves los sindicatos rechazaran el alza del 10% porque dejaba la mayor parte del aumento para el final y no compensaba lo suficiente la inflación acumulada durante los últimos años

De aprobarse esta subida, que se aplicaría de forma gradual en cuatro años, entre 2025 y 2028, y con el límite impuesto por el Gobierno de que en los dos próximos no podrá superar el 4%.

Esta subida salarial de los funcionarios se sumará al sueldo base de estos empleados públicos cuya remuneración varía según los niveles. De esta forma, si la propuesta sigue adelante, a las remuneraciones, a la que se le suma el complemento de destino, los sueldos variarán entre los 29.109 euros y los 37.687 en 2028.

Por subgrupos, los trabajadores del E tendrán un incremento de 26.224 euros a 29.109 euros, es decir, una subida de 2.884 euros. En el C2 pasará de 26.380 a 29.281 euros, una subida de 2.901 euros. Y en C1 de 28.190 a 31.291 euros, 3.101 más.

Los funcionarios del grupo B1 verán un incremento en sus sueldos de 30.142 a 33.457 euros, es decir, 3.314 euros. En el A2, pasaría de 31.823 euros a 35.234 euros, una subida de 3.500 euros. Y los del A1 cobrarían 37.687 euros, 3.734 euros más que ahora.

