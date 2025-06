Las nuevas ayudas de hasta 20.000 euros para camioneros y empresas de transporte vizcaínas

Jorge Murcia Domingo, 29 de junio 2025, 01:33 Comenta Compartir

La Diputación de Bizkaia subvencionará con hasta 20.000 euros a empresas y autónomos del sector del transporte por carretera que incorporen mejoras en sus vehículos pesados relacionadas con la seguridad, viabilidad, digitalización y sostenibilidad.

El programa de ayudas, denominado 'Modernización del Transporte de Mercancías por Carretera para el año 2025' e impulsado por el Departamento de Promoción Económica del Gobierno foral, pretende que las flotas de camiones que operan en Bizkaia «más seguras, más eficientes y más respetuosas con el medio ambiente».

Los beneficiarios son las empresas y autónomos con domicilio fiscal en Bizkaia con autorización para transportar mercancías con vehículos de más de 3,5 toneladas de masa máxima autorizada.

Las ayudas se tramitarán en régimen de libre concurrencia por orden de registro de las solicitudes con un procedimiento «ágil y simplificado» para resolverlas «en menos de dos meses».

Actuaciones subvencionables

Son aquellas que impliquen una modernización de vehículos de transporte público de mercancías en el campo de la seguridad, eficiencia energética y la adaptación a entornos digitales. El decreto foral que regula el programa de subvención enumera las siguientes actuaciones:

-Sustitución de ruedas viejas por otras de mayor eficiencia en términos de consumo de carburante «y otros parámetros».

-Elementos que mejoren la aerodinámica de los vehículos (spoilers, flaps, deflactores, etc.).

-Elementos de seguridad del vehículo. Por ejemplo, sistemas de detección de presión de ruedas, de bloqueo por ingesta de alcohol de la persona conductora, de guiado, sistemas para mejorar la visibilidad o la maniobrabilidad en la conducción, para mitigar colisiones, o de control de fatiga, entre otros.

-Elementos de seguridad de la estiba: cinchas, correas, cadenas, tensores, lonas, cuñas, estribos, caballetes, etc. Serán subvencionables únicamente los elementos auxiliares, y no aquellos integrantes del remolque (carrocería, volquetes, contenedores, cisternas, etc.).

-Incorporación de ofimática en cabina del vehículo para conexión con plataformas de agencia de transporte, agencias de contenedores, o plantas industriales origen/destino de la mercancía, entre otras finalidades. Sólo se subvencionará un ordenador portátil o tableta y un escáner por vehículo. No entran en este apartado otros elementos como soluciones de conectividad, teléfonos móviles u otro tipo de pantallas.

-Remotorizaciones o modificaciones en el motor para la utilización de combustibles o fuentes de energía menos contaminantes que el gasóleo de automoción.

Gastos subvencionables

Los gastos subvencionables son aquellos «ejecutados en plazo», que sean necesarios «y responsan a la naturaleza y al normal desarrollo del proyecto o actividad». También los gastos de trabajos realizados por empresas externas a la solicitante para ejecutar sobre los vehículos «alguna o algunas de las actuaciones que se consideran hecho subvencionable».

Las facturas de estos gastos deberán, además, cumplir con una serie de requisitos. Entre ellos, estar a nombre del solicitante de la subvención, corresponderse a actuaciones ejecutadas o pagadas entre el 1 de junio de 2024 y la fecha de la solicitud de la subvención, o recoger una descripción «comprensible» de las actuaciones realizadas.

No podrán optar a subvención los gastos «que no puedan identificarse inequívocamente con la actividad objeto de subvención», los gastos externos inferiores a 100 euros (IVA no incluido), los impuestos y tasas (incluyendo el IVA), los de personal propio, o los indirectos, entre otros.

Importe individualizado de las ayudas

El importe de las ayudas equivaldrá al 70% de la base de gasto que se considere subvencionable. Además, las otorgadas por vehículo no superarán los 4.000 euros, ni los 20.000 euros por solicitante. Tampoco podrán ser inferiores a 500 euros.

Las solicitudes se presentarán por internet, en el apartado 'Oficina virtual de Promoción Económica' de la sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia. Para ello se podrá utilizar cualquier medio de identificación y firma electrónica admitidos según la normativa en vigor.

El plazo para pedir las ayudas comenzó el pasado 23 de junio y se extenderá hasta el 30 de septiembre de este año, o bien hasta que se agote el presupuesto disponible, o se estime que lo hará en función del número de solicitudes ya presentadas u otros datos que maneje el departamento foral.

Únicamente se podrá presentar una solicitud de ayuda por cada persona o entidad solicitante.