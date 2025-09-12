MEI, cuota de solidaridad y base máxima: el aumento de las cotizaciones que llegará en 2026 Los nuevos mecanismos aprobados en los últimos años han incrementado las aportaciones de empresarios y trabajadores a la Seguridad Social

Las aportaciones de empresarios y trabajadores a la Seguridad Social tiene como objeto contribuir al pago de las pensiones contributivas u otro tipo de prestaciones como las que se abonan durante las bajas laborales. Las cotizaciones se aplican a un porcentaje del salario, o de los ingresos de la actividad económica, en el caso de los trabajadores autónomos. Al ya asentado aumento de las bases máximas de cotización se han sumado en los últimos años dos nuevos conceptos que buscan engordar la hucha de la Seguridad Social para garantizar el futuro del sistema público de pensiones: el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), y la cuota de solidaridad. Son los siguientes:

El MEI

Este sistema integra un conjunto de medidas que tratan de corregir desviaciones en los objetivos de gasto de las pensiones. Intenta dar respuesta a dos retos. Uno estructural, como es el aumento progresivo de la esperanza de vida, y otro coyuntural, el que supone el desequilibrio temporal entre el tamaño de las generaciones que acceden a la jubilación y las que están en edad de trabajar.

Este mecanismo sustituye al derogado factor de sostenibilidad ideado por el Gobierno de Mariano Rajoy, y permite entre otras cosas aumentar la edad de jubilación en un momento en el que también suba la esperanza de vida. O cuando disminuye la proporción entre ocupados y pensionistas.

En la práctica, es como un impuesto añadido sobre las nóminas, aplicado desde el 1 de enero de 2023. En principio se mantendrá hasta 2032, y según los resultados recaudatorios obtenidos, se decidirá si continúa hasta 2050 o se retira.

Cada año se aplica un porcentaje que crece el 0,10% anual. Comenzó con el 0,60%, y del 0,80% aplicado este año se pasará al 0,90% en 2026. Ese porcentaje se repartirá entre el empleado (el 0,15% corre a su cargo) y la empresa (aportará el 0,75% restante). En el caso de los autónomos, asumirán ellos solos el importe íntegro de la cotización.

Cuota de solidaridad

Se aplica únicamente a los trabajadores asalariados con sueldos que superen la base máxima de cotización. Por lo tanto, afecta a la parte del salario por encima de ese tope (que este año es de 4.909,50 euros), y se aplica por tramos, cada uno con su propio porcentaje.

Así, en 2026 la cuota de solidaridad se incrementará hasta el 1,15% -frente al 0,92% correspondiente a este año- en el tramo del salario que supere en hasta un 10% la base máxima. A la parte de salario comprendido entre el 10% adicional de dicha base hasta el 50% se aplicará un 1,25% de cotización adicional (en 2025 es del 1%), mientras que para el tramo por encima de más de un 50% de la base máxima el porcentaje solidario quedará en el 1,46% (el 1,17% este año).

Ambas cotizaciones, tanto la del MEI como la cuota de solidaridad, tienen la particularidad de que no generan derechos económicos para cobrar una mayor pensión.

Nueva base máxima en 2026

Además, y como cada año, en 2026 se actualizará las base máxima de cotización. La fórmula de revalorización es similar a la de las pensiones (el IPC medio interanual de los doce meses anteriores a diciembre de cada año), con la particularidad de que se añaden 1,2 puntos porcentuales. Este 2025 la base máxima está situada en 4.909,50 euros.

