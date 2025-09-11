La jornada media pactada por convenio en Euskadi es de 37,1 horas

Los convenios negociados en Euskadi no solo recogen la mayor subida salarial del conjunto de España -un 4,26%- sino que contemplan la jornada más ... corta, 1.696 horas al año, equivalentes a 37,1 horas semanales. Es una ventaja que el País Vasco mantiene desde hace tiempo pero que cobra relevancia en este momento en el que se acaba de tumbar en el Congreso la reducción de jornada de 40 a 37,5 horas defendida por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. PP, Vox y Junts cerraron el paso a la tramitación con una enmienda a la totalidad.

Coincidiendo con ese debate parlamentario clave, el ministerio publicó su estadística mensual sobre negociación colectiva, que llega a agosto. Según estos datos, el promedio de la jornada en los convenios vascos vigentes se sitúa en las citadas 37,1 horas, por debajo del máximo de 37,5 horas que pretendía establecer Díaz, tras aplicar una considerable rebaja sobre los 40 actuales. Por territorios, en Gipuzkoa baja incluso a los 36,8 horas; le sigue Bizkaia, con 37,2 y en último lugar está Álava, con 37,5.

No obstante, esa es la media y solo de los convenios negociados en Euskadi -los pactados en el Estado con aplicación en el País Vasco tienen una jornada mayor-. Pero la rebaja que ayer se rechazó en el Congreso beneficiaba a cerca de 350.000 trabajadores vascos. Entre ellos figuran 300.000 sujetos a convenios de sectores como la hostelería, el comercio o la consultoría, que contemplan una jornada superior a las 37,5 horas. También los 50.000 sin convenio, que se regulan directamente por el Estatuto de los Trabajadores, entre los que destacan las 27.000 empleadas del hogar. En el otro extremo, los funcionarios vascos disfrutan de las 35 horas desde hace tiempo.

Ante este impacto, las patronales vascas han advertido de que la reducción de jornada supondría «elevar aún más unos costes laborales al alza» y que afectaría «especialmente a las pymes y a los sectores de comercio y servicios».

Con todo, las 37,1 horas de media que se registran en los convenios vascos están muy por debajo de las 38,3 que arroja el conjunto de España. De hecho, ninguna comunidad tiene una jornada tan reducida y en casos como el de Canarias, el más extremo a la contra, se dispara a las 39,6 horas.

Por otro lado, la subida salarial de 4,26% recogida en los convenios vascos vigentes es también la más elevada del conjunto del país, donde está en el 3,5%. En todos los casos el alza de los sueldos supera la inflación, que se situó en agosto en el 2,7%, mañana se conocerá con más precisión el dato vasco, que seguro que será más elevado que el nacional.

Cabe recordar que este alza solo beneficia a los cerca de 300.000 trabajadores regulados por convenios negociados en Euskadi, sin contar los vinculados a acuerdos estatales.