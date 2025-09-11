El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El comercio es uno de los sectores con jornada más elevada. R. Gutiérrez

La jornada media pactada por convenio en Euskadi es de 37,1 horas

Es la más reducida del conjunto nacional, donde se sitúa en las 38,3, y también está por debajo de las 37,5 defendidas por Díaz

Ana Barandiaran

Ana Barandiaran

Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:59

Los convenios negociados en Euskadi no solo recogen la mayor subida salarial del conjunto de España -un 4,26%- sino que contemplan la jornada más ... corta, 1.696 horas al año, equivalentes a 37,1 horas semanales. Es una ventaja que el País Vasco mantiene desde hace tiempo pero que cobra relevancia en este momento en el que se acaba de tumbar en el Congreso la reducción de jornada de 40 a 37,5 horas defendida por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. PP, Vox y Junts cerraron el paso a la tramitación con una enmienda a la totalidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  2. 2

    Laporte, en Bilbao a la espera de una resolución inminente de su caso
  3. 3

    Las operaciones en las que Osakidetza es referencia en España
  4. 4

    Acoso y derribo a la alcaldesa de un pueblo burgalés: agreden a su marido en la localidad a la que huyeron
  5. 5

    Polonia derriba varios drones rusos tras «una violación sin precedentes del espacio aéreo»
  6. 6

    Jóvenes de GKS revientan el acto de inicio de curso de la UPV/EHU
  7. 7 Así fue el descuido de Yeray: «No tenía el bote de repuesto y fruto del estrés decidí tomarme la pastilla de mi pareja»
  8. 8 El brutal castigo por perder un alijo: golpeado con un palo de clavos, obligado a comerse sus heces y a beber agua con cemento
  9. 9

    Encuentran en Argentina un cuadro robado por los nazis perteneciente a una colección desaparecida en Bilbao
  10. 10

    Los ciclistas de La Vuelta avisan de que pararán si vuelven a ocurrir incidentes graves

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La jornada media pactada por convenio en Euskadi es de 37,1 horas

La jornada media pactada por convenio en Euskadi es de 37,1 horas