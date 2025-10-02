El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un experto señala los tres errores más comunes al alquilar un piso: «Nunca los cometas»

El agente inmobiliario Sergio Gutiérrez pone encima de la mesa algunas advertencias

G. C.

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:33

Es importante cuidar todos los aspectos a la hora de formalizar un contrato de alquiler. Y hay algunos errores que es mejor evitar a toda costa. Avisa de tres de ellos en sus redes sociales Sergio Gutiérrez, agente inmobiliario que desarrolla su profesión en Barcelona y que comparte consejos y vivencias con sus seguidores en redes sociales. «Nunca cometas estos tres errores», avisa para comenzar.

El primero parece obvio, pero no lo es. «Si dependes del alquiler para comer, no alquiles: vende. Siempre hay gastos imprevistos», sugiere. «Si vas justo, pagas mucha hipoteca... van a surgir algunos recibos que no podrás asumir».

El segundo consejo toca un tema que habitualmente levanta ampollas entre caseros e inquilinos. «Si tu piso lleva cincuenta años sin reformarse, no esperes que el inquilino te pague los electrodomésticos o la caldera. Eso es desgaste, no responsabilidad del inquilino lo que se ha gastado durante décadas si solo lleva un par de años, por ejemplo, viviendo allí», expone Gutiérrez. Y enfatiza: «No te indignes si te pide que arregles algo si se rompe por el uso».

El tercer aviso es precisamente un intento de desmonetizar el alquiler para ciertas cuestiones. «Un inquilino no es solo una transferencia cada mes: es una persona que vive en tu casa. Si quieres que cuide tu vivienda, cuídale tú también. Qué menos. Hay cosas que valen mucho y no valen dinero», terminaba.

