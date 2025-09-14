Las engañosas ofertas que puedes encontrarte al comprar por Internet La OCU denuncia a una plataforma que cobra hasta 18 euros al mes por servicios de reembolsos en adquisiciones realizadas en destacados comercios 'online'

Jorge Murcia Domingo, 14 de septiembre 2025, 01:13

La sorpresa llega muchas veces al mirar los movimientos en la tarjeta de crédito, con pagos que no se recuerdan haber hecho identificados con nombres como 'Cash.Privcompras' o 'wly*privicompras.es'. Esos cargos corresponden a Privilegios en Compras, nombre comercial de Webloyalty International, con domicilio social en Suiza. Se trata de una empresa que cobra hasta 18 euros al mes por unos servicios de reembolso en compras realizadas en comercios 'online' tan frecuentados como Telepizza, PC Componentes, Carrefour, MediaMarkt o Alsa.

El problema, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), es que se trata de una suscripción «enmascarada, confusa y engañosa» porque su contratación se inicia en la página web de otra empresa. Además, el aviso de pago asociado «no se muestra con la suficiente claridad: puede parecer que se trata de un servicio gratuito asociado a la compra de un producto o servicio».

Ampliar Mensaje con la opción de reembolso en una página web colaboradora de Privilegios en Compras. OCU

El funcionamiento de Privilegios en Compras es el siguiente: la firma acuerda con otras webs de comercio electrónico que muestren a sus clientes una publicidad que, en apariencia, es una invitación de la propia tienda a que consiga un reembolso al finalizar la compra del producto o servicio.

El mensaje estándar consiste en una ventana donde se anuncia que la compra se ha realizado correctamente, y se anima a hacer clic en la pestaña 'Continuar' para recibir una determinada cantidad en concepto de reembolso.

Muchos consumidores siguen el proceso sin reparar en la letra pequeña del anuncio, donde se advierte que al activar la pestaña 'Continuar' «sabrás cómo obtener el reembolso por cortesía de Privilegios en Compras de Webloyalty. Servicio de pago, sujeto a términos y condiciones».

Esa acción supone, además de aceptar el reembolso, suscribirse a Privilegios en Compras. «Como el consumidor contrata el servicio inconscientemente, ni siquiera hace uso de él: esto significa ingresos limpios para la empresa Privilegios en Compras, que va cobrando las cuotas hasta que el afectado se da cuenta de lo que ocurre», advierte la asociación de consumidores.

Quejas ante el Ministerio de Consumo

En seis meses la OCU ha registrado en su plataforma 'Reclamar' 277 quejas contra la firma. La mayoría de los afectados no recuerdan haber dado su consentimiento para suscribirse a la plataforma, y no reparan en que han sido dados de alta hasta que ven en su tarjeta de crédito cargos mensuales identificados como 'Cash.Privcompras' o 'wly*privicompras.es'

La organización ha denunciado a esta empresa ante el Ministerio de Consumo «por sus estrategias engañosas», y pide a las empresas que colaboran con ella revisar sus acuerdos.