¿Cuánto costará la vuelta al 'cole' este año? Aunque las cifras varían según el centro educativo o el nivel de estudios, la OCU calcula un gasto medio por alumno de 2.390 euros

Jorge Murcia Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:15 Comenta Compartir

La vuelta al 'cole' da el banderazo de salida a la cuesta de septiembre para muchas familias. Los gastos necesarios para afrontar el nuevo curso, entre los que se encuentran la matrícula -y en muchos casos la cuota mensual- del centro educativo, el material escolar o la ropa y calzado suponen de media 2.390 euros al año. Una cifra que varía notablemente en función de diversos factores: la tipología del centro educativo, su localización geográfica, o el nivel de estudios que cursa el alumno, según la encuesta anual de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

La asociación elabora cada año un informe a partir de las respuestas dadas por una muestra aleatoria de sus socios. La encuesta arroja información sobre casi 1.100 estudiantes de entre 3 y 18 años que se disponen a cursar estudios desde Educación Infantil a Bachillerato. Estos gastos se dividen en dos grandes categorías. Por un lado, los anuales, que se pagan de una sola vez. Entre ellos destacan la matrícula, el uniforme, los libros de texto, y el material escolar o el informático. Respecto a los mensuales, figuran la cuota escolar, el comedor, el transporte o las actividades extraescolares. La suma de estos conceptos da lugar a una cifra que, según la OCU, «no para de aumentar cada año».

Esos 2.390 euros de media reflejados en la encuesta encierran muchos matices. Por ejemplo, el gasto de los alumnos que acuden a centros públicos es mucho menor (2.223 euros menos) que los de la enseñanza concertada. Una diferencia que se dispara por encima de los 7.000 euros respecto a la privada. Así, el alumno de un centro público gastará una media de 1.200 euros, por los más de 8.000 que desembolsará uno de la privada, o los menos de 4.000 de la concertada.

La principal diferencia entre los gastos entre las distintas tipologías de centro se encuentra en el desembolso por la matrícula y las cuotas mensuales (o aportaciones voluntarias). En un centro concertado representa un gasto medio de 1.448 euros, mientras que en uno privado casi llega a los 5.900 euros.

También varía el coste en función del nivel de estudios. La primaria (con más gastos fijos) y el Bachillerato salen más caros, aunque en este último caso también se observan diferencias significativas en función del tipo de centro.

El lugar de residencia también importa. La vuelta el 'cole' es más gravosa para las familias madrileñas (3.188 euros), Los que menos tendrán que desembolsar son los alumnos gallegos (1.718 euros), andaluces y castellanoleoneses (ambos ligeramente por encima de los 1.800 euros).

200 euros para comprar libros

Al margen de la matrícula y las cuotas mensuales, las familias deben afrontar los gastos que supone equiparse para el nuevo curso: desde ropa y calzado hasta los libros de texto, o el material escolar e informático. Respecto a los libros, la factura alcanza una media de 203 euros, aunque con notables diferencias según los tipos de centro y, sobre todo, los niveles de educación. «La buena noticia», destaca el informe, «es que en todas las comunidades hay programas de acceso a libros de texto gratuitos».

El material escolar supone una media de 92 euros, a lo que hay que añadir el coste de la ropa y calzado o el uniforme preceptivo en algunos centros (181 euros de media por alumno).

También hay que tener en cuenta «el pico» que supone pagar a la correspondiente asociación de madres y padres de alumnos (las AMPAs), unos 40 euros anuales.

La suma de todos estos conceptos englobados en el equipamiento escolar alcanza unos 520 euros, cifra que puede subir aún más si también hay que comprar material informático, como un ordenador o una tableta.