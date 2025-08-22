La OCU denuncia las malas prácticas de ocho festivales de verano

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado las malas prácticas de ocho festivales de verano que reúnen a 400.000 personas para disfrutar ... de la música y de la experiencia. Las citas señaladas son el FIB de Benicassim, Degusta Fest (Granada), Icónica Fest (Sevilla), Bella Festival (Marbella), Boombastic Costa del Sol (Málaga), Movida Sound (Barbate), Dreambeach (Almería) y Reggaeton Millennial Fest (Alicante). El Bilbao BBK Live, que ha figurado en la lista en años anteriores, queda fuera «al no haberse recibido quejas de usuarios» que son las que ponen en marcha el procedimiento, según explica Enrique García, portavoz de la entidad.

Cada verano se celebran decenas de festivales musicales por toda España que congregan a cientos de miles de personas y generan un notable impacto económico. Pero también se repiten prácticas que la OCU considera abusivas como cobrar una comisión de entre 2 y 3 euros para recuperar el saldo restante en la pulsera cashless. La negativa a aceptar pagos en efectivo es uno de los motivos de queja más frecuentes.

En las denuncias presentadas ante las autoridades de consumo de las respectivas comunidades autónomas se menciona también el recargo por salir y volver a entrar al festival (que puede tener un coste de hasta 35 euros), la negativa a devolver el importe de las entradas cuando se modifican las fechas o el cartel o por causas meteorológicas y la prohibición de entrar con alimentos y bebidas, lo que obliga a consumir los productos de los puestos del recinto. En opinión de la organización esta exigencia es «totalmente desproporcionada» y favorece los precios «excesivos» de las consumiciones.

Según explicó a este periódico Enrique García, portavoz de la OCU, la organización actúa cuando recibe quejas de asistentes y comprueba su veracidad. Instan al Ministerio de Consumo a desarrollar una normativa homogénea sobre los derechos de los asistentes a estos eventos que establezca compensaciones automáticas. «Hoy por hoy, salvo en el caso de Asturias, la legislación autonómica es permisiva y generalmente favorable a los intereses de los promotores de los festivales de música al aire libre», afirman.