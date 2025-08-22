El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Festival Internacional de Benicassim es el más multitudinario de los denunciados por la OCU. FIB

La OCU denuncia las malas prácticas de ocho festivales de verano

El Bilbao BBK Live queda fuera de la lista este año al no haberse presentado quejas de usuarios ante la organización

Gaspar Escobar

Bilbao

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:15

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado las malas prácticas de ocho festivales de verano que reúnen a 400.000 personas para disfrutar ... de la música y de la experiencia. Las citas señaladas son el FIB de Benicassim, Degusta Fest (Granada), Icónica Fest (Sevilla), Bella Festival (Marbella), Boombastic Costa del Sol (Málaga), Movida Sound (Barbate), Dreambeach (Almería) y Reggaeton Millennial Fest (Alicante). El Bilbao BBK Live, que ha figurado en la lista en años anteriores, queda fuera «al no haberse recibido quejas de usuarios» que son las que ponen en marcha el procedimiento, según explica Enrique García, portavoz de la entidad.

