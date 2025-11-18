Los tribunales obligan a DIA a aplicar el convenio provincial de Bizkaia frente al de empresa

Los tribunales obligarán a la cadena de supermercados DIA a aplicar el convenio colectivo de alimentación de Bizkaia en lugar del propio suscrito por la ... empresa. El sindicato ELA ha obtenido una sentencia favorable en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), y contra la que el Supremo no admite recurso, en la que se advierte que el acuerdo de empresa no puede suponer un empeoramiento de las condiciones laborales respecto al alcanzado a nivel provincial, «especialmente en aspectos fundamentales como la retribución anual, la jornada de trabajo y los descansos».

ELA ha acusado a la cadena de supermercados de «vulnerar los derechos laborales de su plantilla en Bizkaia», compuesta por unas 300 personas, en materias de jornada y salario. Fruto de la sentencia alcanzada en el TSJPV, la empresa deberá aplicar las condiciones más favorables del Convenio de Alimentación provincial a las personas trabajadoras de sus centros en el territorio.

«ELA valora muy positivamente esta sentencia que refuerza la importancia de la negociación colectiva provincial y pone freno a la estrategia de grandes empresas del sector de la alimentación, como DIA, que intentan imponer convenios de empresa con condiciones inferiores para reducir costes laborales», ha manifestado el sindicato. Según han avanzado, exigirán el cumplimiento inmediato del fallo judicial, así como la regularización de los salarios y la adecuación de las jornadas conforme al acuerdo sellado en Bizkaia. También solicitarán el abono de las diferencias económicas generadas por la aplicación indebida del convenio de empresa.