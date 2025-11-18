El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un supermercado de la cadena. Igor Aizpuru

Los tribunales obligan a DIA a aplicar el convenio provincial de Bizkaia frente al de empresa

ELA advierte que la cadena ha vulnerando los derechos de cerca de 300 trabajadores al aplicar sus condiciones en materias de salario y jornada

Sergio Llamas

Martes, 18 de noviembre 2025, 16:21

Comenta

Los tribunales obligarán a la cadena de supermercados DIA a aplicar el convenio colectivo de alimentación de Bizkaia en lugar del propio suscrito por la ... empresa. El sindicato ELA ha obtenido una sentencia favorable en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), y contra la que el Supremo no admite recurso, en la que se advierte que el acuerdo de empresa no puede suponer un empeoramiento de las condiciones laborales respecto al alcanzado a nivel provincial, «especialmente en aspectos fundamentales como la retribución anual, la jornada de trabajo y los descansos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El vacile de Paula Badosa a su ex David Broncano en las preguntas sobre sexo y dinero: «Más que tú»
  2. 2

    El PNV aparta a la concejala de Seguridad de Santurtzi acusada de filtrar un examen a un policía
  3. 3 El SEPE obligará a los que cobran un subsidio a presentar la declaración de la renta en 2026
  4. 4 Embiste a varios vehículos en Bilbao y luego rompe el cristal del coche patrulla que le llevaba detenido
  5. 5

    El asesino de Buesa y de su escolta queda en libertad tras 25 años en la cárcel
  6. 6 Alertan de que la situación de inseguridad ciudadana en Portugalete es «insostenible»
  7. 7 El jubilado que denuncia un «error» de la Seguridad Social: 45 años cotizados y 1.450 euros de pensión
  8. 8

    La carta íntegra que la profesora acosada de Plentzia escribió hace un año para denunciar su caso
  9. 9

    El Barça no da entradas al Athletic y frustra el viaje de los 600 rojiblancos que deseaban ir
  10. 10 La dura confesión de Dani Benítez: «Eran las ocho de la mañana, iba muy borracho, tenía que entrenar y me metí una raya de coca... Fue el mayor error de mi vida»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los tribunales obligan a DIA a aplicar el convenio provincial de Bizkaia frente al de empresa

Los tribunales obligan a DIA a aplicar el convenio provincial de Bizkaia frente al de empresa