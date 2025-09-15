El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La vicpresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz

Trabajo asegura que el control horario garantizará la protección de datos de los empleados

El departamento de Díaz da por hecho que el reglamento será impugnado en los tribunales por la patronal

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 15 de septiembre 2025, 18:37

Yolanda Díaz pasa a la acción para defender el registro digital de la jornada de trabajo. El departamento que dirige Díaz es consciente de que ... la patronal dará la batalla jurídica para impedir esta reforma pero aleja las dudas sobre la posible violación de la ley de protección de datos de los trabajadores a la que aluden desde el entorno empresarial. Fuentes del Ministerio rebajan este asunto asegurando que garantizarán la protección de datos de las personas «como en cualquier otra circunstancia». Asimismo, recalcan que el registro ya está en la ley y que ya es obligatorio que las empresas lo cumplan. «Otra cosa es que no esté funcionando adecuadamente y que haya que establecer salvaguardias para extraer conclusiones ajenas a la finalidad del registro», subrayan.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Se pusieron de acuerdo para echarme de Arkaute», denuncia una segunda aspirante
  2. 2

    Ertzainas sin titulación ejercen de psicólogos en las entrevistas finales
  3. 3

    La metamorfosis de Luis: de gastar 9.000 euros al mes en cocaína y alcohol a terapeuta premiado
  4. 4 El podio improvisado de La Vuelta se celebró en el parking de un hotel y subidos a neveras
  5. 5 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  6. 6

    «Pinché en el SMS y me robaron 5.800 euros»
  7. 7 «La pierna que apareció en Arrigunaga estaba cortada con mucha precisión»
  8. 8 La Aemet anuncia máximas de 36 grados en Bizkaia: estas serán las zonas afectadas
  9. 9

    Otegi sobre GKS: «Es una cosa muy vieja y se llevan mal con todos»
  10. 10

    Extracto de las conversaciones del escándalo de la Academia de Arkaute

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Trabajo asegura que el control horario garantizará la protección de datos de los empleados

Trabajo asegura que el control horario garantizará la protección de datos de los empleados