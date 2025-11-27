Los funcionarios recibirán en diciembre una paga de casi 1.000 euros de media por la subida

Los más de 3,5 millones de empleados públicos terminarán el año con una paga extra con la que no contaban de cara a la ... Navidad que rozará los 1.000 euros de media. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, firmó este jueves un acuerdo con UGT y CSIF -al que finalmente no se sumó CC OO- que subirá los salarios de este colectivo un 11% hasta 2028 y que tendrá efecto inmediato en las nóminas de los funcionarios.

Así, el compromiso alcanzado incluye que la Administración les abonará este mes de diciembre los atrasos correspondientes a la subida pendiente de este año 2025, que supondrá un alza del 2,5% que tiene carácter retroactivo desde el 1 de enero y que supondrá pagarles de golpe todo el aumento de este año: 998 euros de media, teniendo en cuenta que el sueldo medio en el sector público se sitúa en 2.853 euros al mes según el INE. Esta cuantía es bastante más elevada de la que reciben, en realidad, la mayoría de trabajadores públicos puesto que las rentas altas tiran al alza de la media y en esta estadística oficial y con datos de 2024 se incluye también a los trabajadores de las empresas públicas y altos cargos, que tendrán este mismo aumento.

Por eso la paga media que recibirá el grupo más numeroso de funcionarios, los de la categoría C1 (los administrativos), será de unos 700 euros de media y comenzarán 2028 con un aumento de 3.200 euros, puesto que su remuneración actual se sitúa en 27.994 euros brutos, según datos proporcionados por CSIF.

Los empleados públicos que pertenecen a la categoría A2 recibirán unos 950 euros de extra en diciembre por la subida de este año y encararán 2028 con una remuneración media de 42.372euros brutos, 4.349 euros más que ahora. Mayor será la extra que ingresarán a los funcionarios de la categoría más alta de la Administración, la A1, que se elevará a más de 1.200 euros y para ellos el 11,4% real de incremento (por el efecto arrastre) supondrá en 2028 5.560 euros más, con lo que su sueldo bruto anual superará los 54.000 euros.