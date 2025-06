CC OO amenaza con una «guerra de guerrillas judicial» al Gobierno si no reforma el despido

El Gobierno se enfrenta a una batalla en los tribunales si no cumple su promesa de reformar el despido y encarecerlo. Así lo advirtió este ... lunes CC OO después de hacerse pública la decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) del Consejo de Europa, que volvió a fallar por segunda vez contra España por vulnerar la Carta Social Europea al tener una indemnización por despido improcedente insuficiente y no disuasoria para el empresario. Al contrario, la norma española que cuenta con una compensación tasada y topada al echar a un trabajador de una empresa incentiva los despidos, alega Estrasburgo.

Por ello, el secretario general de CC OO, Unai Sordo, amenazó a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, con lanzar una «guerra de guerrillas judicial» si no eleva la indemnización por despido improcedente, que se sitúa en la actualidad en los 33 días de salario por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades. «España no es una república bananera que va firmando acuerdos internacionales y que no tienen consecuencias. España forma parte de la Unión Europea. Claro que tiene consecuencias», esgrimió Sordo en una rueda de prensa convocada para analizar la resolución europea en la que le da la razón a su denuncia de que el despido en España es demasiado barato.

En realidad, lo que defendió Europa en su escrito publicado el pasado viernes es un despido 'a la carta', que compense a los trabajadores afectados en función de su situación personal y les resarza del daño, y en el que sean los jueces los que decidan si procede readmitirle en la empresa en lugar de la propia compañía. Además, Estrasburgo también aboga por recuperar los salarios de tramitación eliminados en la reforma laboral de 2012.

Por ello, Sordo anunció que trabajarán con UGT en presentar una propuesta de reforma compartida que vaya en esta línea que marca Europa. «Hay que abrir inmediatamente una mesa, le encaje en el Gobierno en su calendario o no le encaje, le encaje en los términos de su acuerdo de Gobierno o no, han cambiado las cartas del juego y, por tanto, CC OO va a ser absolutamente exigente en ese terreno», advirtió.