Los trabajadores de la contrata de Bridgestone, en huelga indefinida contra el ERE

Los trabajadores de la contrata Serveo, encargados del mantenimiento y la limpieza de la planta que Bridgestone tiene en Basauri, han iniciado este lunes una ... huelga indefinida contra el ERE que amenaza 22 de los 39 puestos que mantiene, ante la falta de avances en la negociación durante el periodo de consultas. Este mediodía tienen su última reunión con la empresa, salvo que acuerden prolongar los encuentros.

Según ha advertido el portavoz de CC OO en la plantilla, José Ángel Santos, en su última reunión hasta la fecha organizada el pasado jueves la empresa realizó una nueva propuesta que «nos parece incluso peor de lo que habíamos hablado», por lo que ya amenazaron con que si no se movían los puntos anunciados acudirían a la huelga.

Desde el sindicato señalan que las prejubilaciones para los mayores de 60 años -habría seis personas en esta situación- han sido descartadas por la contrata, y el alargamientode los días de indemnización para los despidos, que se había mejorado hasta los 33 días por año trabajado, se han visto finalmente limitados hasta las 24 mensualidades.

Falta de incentivos

Tampoco ven avances en cuanto a las recolocaciones planteadas para algunos trabajadores, por la falta de incentivos. «Habíamos solicitado algún suplemento económico porque en esta planta trabajamos de lunes a viernes, de 7.00 a 15.00 horas, y nos pueden trasladar a una fundición o una acerería a un contrato con turnos rotativos y muy diferentes condiciones. Pero si esas relocaciones no son voluntarias y las empresa las designa, pueden suponer una condena», critican.

CC OO ya venía lamentado los «despidos invisibles» que supone este ERE realizado en verano, en un momento en el que muchos trabajadores de la plantilla de Serveo se encontraban todavía de vacaciones. El sindicato recordaba que este ajuste es fruto de los cambios organizados por Bridgestone en su planta de Basauri, tras el Expediente de Regulación de Empleo que se cobró 232 puestos -con ocho salidas forzosas y 224 incentivadas-, y que obligó a cambiar de puesto a varios empleados y amortizar otros con trabajadores internos.