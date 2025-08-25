El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los trabajadores se han citado a primera hora antes de la reunión prevista a mediodía. CC OO

Los trabajadores de la contrata de Bridgestone, en huelga indefinida contra el ERE

La plantilla que Serveo tiene en la planta de Basauri, con 22 de sus 39 personas amenazada por los despidos, celebra este lunes su último encuentro del periodo de consultas

Sergio Llamas

Lunes, 25 de agosto 2025, 12:07

Los trabajadores de la contrata Serveo, encargados del mantenimiento y la limpieza de la planta que Bridgestone tiene en Basauri, han iniciado este lunes una ... huelga indefinida contra el ERE que amenaza 22 de los 39 puestos que mantiene, ante la falta de avances en la negociación durante el periodo de consultas. Este mediodía tienen su última reunión con la empresa, salvo que acuerden prolongar los encuentros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cinco heridos por un incendio en Santutxu: «La silla de ruedas eléctrica empezó a arder y no podíamos apagarla»
  2. 2

    El lamentable espectáculo de Medvedev tras la metedura de pata de un fotógrafo en el US Open
  3. 3 Vandalizan la fachada del Teatro Arriaga con pintadas
  4. 4

    Los números que deja esta Aste Nagusia: 165 «ladrones y sinvergüenzas» y menos afluencia que en 2024
  5. 5

    Las obras que obligan a cerrar una docena de comercios del centro de Bilbao
  6. 6

    A Linaje les quedó grande el escenario de Abandoibarra
  7. 7 El sitio de Bilbao de toda la vida donde disfrutar de unos buenos ibéricos y mariscos
  8. 8

    ¿Qué requisitos hay que cumplir para formar parte de una comparsa?
  9. 9 Muere a los 42 años la actriz Verónica Echegui
  10. 10

    La Diputación se abre a ofrecer incentivos fiscales a las txosnas si asumen el TicketBai

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los trabajadores de la contrata de Bridgestone, en huelga indefinida contra el ERE

Los trabajadores de la contrata de Bridgestone, en huelga indefinida contra el ERE