Los trabajadores de Bridgestone se movilizan ante el temor a despidos

Los trabajadores de Bridgestone, en procesos de Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) desde finales de 2023, han comenzado a movilizarse esta semana ante ... el temor de que la reducción de actividad en las plantas de Basauri (Bizkaia) y el Puente de San Miguel (Cantabria) se vuelva definitivo y se traduzca, como sospechan, en un proceso de Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que acarree despidos. Aprovechando las paradas de producción que ya estaban previstas, las plantillas se concentraron este lunes frente a las instalaciones de Basauri -con unos 900 empleados- y este martes lo han vuelto a hacer en las de Puente de San Miguel -con más de 400-, donde prima la actividad de producción para camiones y autobuses, en la primera, y para el sector agrícola, en la segunda. Ambas áreas estarían presentando los mayores problemas a largo plazo para la captación de pedidos. En el caso vasco, los procesos de ERTE también han venido afectando a las instalaciones de Usansolo -con casi medio centenar de empleados-, aunque en su caso realizan procesos para consumo de los turismos.

Este martes Bridgestone Hispania Manufacturing ha reiterado «su pleno compromiso con el diálogo para alcanzar las soluciones más satisfactorias posibles», y ha pedido mantener «el máximo respeto por la confidencialidad que exige este proceso». Por el momento el comité de empresa ha mantenido ya dos reuniones con la dirección (los días 6 y 12 de este mes), y tiene una tercera prevista para este mismo miércoles 19. «El 31 de marzo marca el final del ERTE, pero seguimos sin respuestas claras», han alertado los trabajadores, que reconocen enfrentarse «a la incertidumbre, a la falta de transparencia y al menosprecio de quienes toman las decisiones a miles de kilómetros», en referencia a la multinacional japonesa.

El secretario general de CC OO Bridgestone España, Igor Mena, ha señalado que todavía desconocen qué ocurrirá el 1 de abril, por lo que han acudido a diferentes «foros» para saber si habrá cambios en la producción. «Reconocen que están barajando planes y recortes de puestos de trabajo, pero no terminan de concretar en qué plantas o países sería», alerta. Una cuestión que les preocupa especialmente tras conocer la elaboración de un estudio de mercado que incide en el área agrícola y de camión (esta última supone toda la producción de Basauri), y que desde su punto de vista parece responder «a un procedimiento ya decidido», se duele.

«Desconfianza»

«En el caso de los turismos y de la camioneta pequeña la situación actual no es buena. No tenemos las ventas de hace cinco o seis años, pero se entiende que el problema temporal. El miedo en la agraria y la del camión es que no sea una situación puntual, sino algo más estructural. De ahí la desconfianza», ha detallado Mena tras las primeras movilizaciones de los trabajadores, tras más de un año asumiento recortes en sus jornadas.

El primer ERTE planteado por Bridgestone en noviembre de 2023, que posteriormente fue prorrogdo, recogía una parada de 63 días en la planta de Basauri y de 47 en la de Usansolo. En septiembre del año pasado se anunció una extensión de 48 días más para Usansolo y otros 34 para Basauri, aunque ya se recogía que las paradas podían prolongarse hasta el 31 de este mes. Al no poderse prorrogar más para alcanzar esa fecha, finalmente fue necesario abrir un segundo ERTE.

«Exigimos un verdadero Plan Industrial, una hoja de ruta que asegure el futuro de nuestras fábricas y de cada trabajador que día a día pone su esfuerzo en mantener a Bridgestone en pie», han reclamado las secciones sindicales, en las que han asegurado además «que es el momento de actuar».