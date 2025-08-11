Talgo obtiene la homologación para el modelo que fabrica para Alemania y Dinamarca

Talgo ha dado un paso determinante para relanzar las entregas en Europa con su plataforma que acumula más pedidos, el tren 230. El modelo tiene ... contratos por valor de 1.950 millones en Alemania y de 318 en Dinamarca con la entrega de 79 y 18 trenes respectivamente.

Según ha informado la empresa este lunes, la Agencia Europea de Ferrocarriles (ERA) y la Agencia Federal Ferroviaria de Alemania (Eisenbahn-Bundesamt; EBA) han comunicado esta semana que el tren Talgo 230 cuenta ya con la homologación técnica necesaria para la posterior puesta en servicio por la empresa estatal Deutsche Bahn, en Alemania y bajo la denominación comercial «ICE L». La obtención de esta certificación es también el paso previo para su explotación en Dinamarca por parte de la operadora Danske Statsbaner (en servicio comercial «EC»).

Es por lo tanto, un paso trascendental que supone una buena noticia para la compañía después de los retrasos acumulados en ambos pedidos. Es más, el ahogo de producción y financiero del fabricante de trenes le ha obligado a renegociar los términos del contrato con la renfe alemana, Deutsche Bahn. Al operador germano debería comenzar las entregas en el segundo semestre de este año tras varios retrasos y, para evitar posibles sanciones, la empresa presidida por Carlos de Palacio negocia una drástica reducción en el número de unidades.

Más de 4.600 millones

La plataforma 230 es además la que se empleará para el macropedido de 2.400 millones cuyo principio de acuerdo con el operador Flix Talgo ya ha anunció el pasado mes de mayo. Se trata de 30 unidades, pero ampliables hasta 65. Así, este modelo de tren es la gran apuesta de Talgo para crecer en el sector ferroviario europeo que, especialmente en el Este, espera un vertiginoso crecimiento con fuerte inversiones de Bruselas para modernizar su infraestructura ferroviaria. En total, su volumen de negociación suma más de 4.600 millones.

Esta será una de las piedras angulares del plan industrial del presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, para el futuro de Talgo. La empresa espera la llegada del industrial vasco tras cerrar su financiación este verano con una inyección de capital de 150 millones. La mitad de esa cantidad será aportada por la Sepi, que destinará 45 millones a adquirir el 8% de Talgo y otros 30 a invertir en la empresa con bonos de deuda convertibles en acciones.

Por su parte, el Gobierno vasco, Kutxabank, las diputaciones y Mondragon han aportado otros 50 millones a través del fondo Ekarpen. Los 25 millones restantes se han aportado en créditos por Kutxabank, BBK y el propio Jainaga. La operación ha permitido que el 'pool' bancario de Talgo inyecte 770 millones de crédito a la empresa que atravesaba un bloqueo financiero por unas deudas que superaban los 400 millones y la sanción de 116 millones de Renfe por retrasos en las entregas.

Resuelta la financiación, queda rematar la entrada de Jaianaga y su consorcio, compuesto por Gobierno vasco y las fundaciones BBK y Vital, en Talgo. Será tras el verano con la materialización del principio de acuerdo firmado con Trilantic el pasado febrero. El fondo de inversión venderá su 29,7% de las acciones de Talgo al grupo vasco por 155 millones, que podrían ampliarse hasta los 180 en función de la marcha del negocio.