Directo Retenciones en Arrigorriaga tras chocar un camión y tres coches
Fachada de un edificio. A. Gómez

El Supremo avala el desahucio de unos inquilinos por el impago del IBI y la tasa de basuras

Aunque su cuantía no estaba en el contrato de alquiler, el alto tribunal confirma que no deben incorporar el importe exacto de estos tributos

E. Martínez

Madrid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:57

Comenta

El Tribunal Supremo ha avalado el desahucio de una pareja que vivía de alquiler en una vivienda ubicada en Ibiza por no pagar el Impuesto ... de Bienes Inmuebles (IBI) y la tasa de recogida de basuras, aunque el importe anual a abonar por dichos conceptos no estaba especificado en el contrato de arrendamiento.

