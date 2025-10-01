Sindicatos convocan una manifestación contra el genocidio en Gaza el 15 de octubre en las tres capitales vascas

El paro general convocado el próximo 15 de octubre en el País Vasco contra el genocidio en Gaza se celebrará entre las 11.00 y ... las 14.00 horas, aunque los representantes sindicales de cada empresa podrán ajustarlo a los diferentes turnos y jornadas añadiendo paros de 3.00 a 6.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Así lo han trasladado este miércoles las centrales LAB, CC OO y UGT Euskadi, que han convocado, además, una manifestación que se desarrollará a las 12.30 horas por las calles de las tres capitales vascas.

Según han explicado los portavoces de LAB y CC OO Euskadi, Garbiñe Aranburu y Santi Martínez, la presión popular para suspender el acuerdo de comercio de la Unión Europea contra Israel «ya está dando sus frutos», si bien los pasos que viene dando la Comisión Europea «vienen muy tarde y son muy insuficientes». Por ello la marcha demandará una ruptura en su totalidad del convenio de asociación Unión Europea-Israel y la admisión pública de su intervención supone un «genocidio en Gaza». «No es lícito tener relaciones comerciales con quienes cometen genocidio, crímenes de guerra y violan constantemente la legalidad internacional», han reivindicado.

En los últimos años el movimiento sindical, que como han puntualizado «representa una gran mayoría social», viene condenando la invasión del territorio y reivindicando el derecho de Palestina a ser un estado libre. Por ello han reclamado a las instituciones vascas y españolas a romper las relaciones con el genocidio y presionar por todos sus medios para conseguir un escenario de alto el fuego y el fin de la ocupación. «Igualmente exigimos a las empresas que tienen relaciones comerciales con Israel y a la patronal en su conjunto que haga una reflexión ética respecto a sus relaciones comerciales y que no desarrollen ninguna actividad comercial con empresas o instituciones que sean cómplices», han añadido.

Convocatoria de ELA

La convocatoria respaldada por LAB, CC OO y UGT no incluye al sindicato ELA, que también ha llamado a realizar un paro el próximo 15 de octubre por la misma causa. Según detallaron en esta central, al proceder la convocatoria de Madrid -en este caso fueron inicialmente CC OO y UGT las que convocaron un paro parcial de dos horas para toda España-, «tal y como se viene haciendo durante los últimos 30 años» propusieron realizar los paros el 13 de octubre en Euskadi «con reivindicaciones más concretas y comprometidas que las planteadas en las convocatorias españolas». Una medida que en este caso también plantearon a la otra gran formación soberanista, LAB, aunque finalmente ésta habría optado por el 15 de octubre.

Para evitar a los trabajadores tener que elegir entre distintos llamamientos, finalmente ELA ha optado por mantener los actos el día 15 con un mensaje propio: «no se puede comprar ni vender nada a Israel». «En Euskal Herria las movilizaciones exigen el boicot total a ISrael, un mensaje que para ELA es imprescindible», han puntualizado.