El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
En el centro, el secretario general de CC OO Euskadi, Santi Martínez, y la coordinadora general de LAB, Garbiñe Aranburu. Sindicatos

Sindicatos convocan una manifestación contra el genocidio en Gaza el 15 de octubre en las tres capitales vascas

LAB, CC OO y UGT suman esta movilización a la huelga parcial de tres horas que se celebrará el mismo día de 11 a 14.00 horas y de 17 a 20, según los turnos

Sergio Llamas

Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:05

El paro general convocado el próximo 15 de octubre en el País Vasco contra el genocidio en Gaza se celebrará entre las 11.00 y ... las 14.00 horas, aunque los representantes sindicales de cada empresa podrán ajustarlo a los diferentes turnos y jornadas añadiendo paros de 3.00 a 6.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Así lo han trasladado este miércoles las centrales LAB, CC OO y UGT Euskadi, que han convocado, además, una manifestación que se desarrollará a las 12.30 horas por las calles de las tres capitales vascas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una patrulla de la Ertzaintza atropella y deja graves a dos mujeres en El Arenal
  2. 2

    Cinco trabajadores heridos, dos graves, tras una explosión en una empresa del Puerto de Bilbao
  3. 3 Un nostálgico Aitor Ocio presenta a su novia de la juventud
  4. 4

    La venta de un edificio en Bilbao para pisos de lujo fuerza la salida de 20 negocios
  5. 5

    Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios
  6. 6

    Ibon Sánchez y Adrián Pérez, los dos jóvenes talentos en la convocatoria del Athletic para Dortmund
  7. 7 Carreño saca la cara al Athletic y responde a Deco: «El día en el que imputan a un expresidente del Barça... el ejemplo sois vosotros, ¿no?»
  8. 8 El Athletic propone subir las cuotas de socio por debajo del 2%
  9. 9

    España ordena detenerse a la patrullera que acompaña a la Flotilla de Gaza antes de llegar a aguas israelíes
  10. 10

    Un tercio de los MIR de Familia formados este año en Euskadi deja Osakidetza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Sindicatos convocan una manifestación contra el genocidio en Gaza el 15 de octubre en las tres capitales vascas

Sindicatos convocan una manifestación contra el genocidio en Gaza el 15 de octubre en las tres capitales vascas