La Lotería Nacional de hoy sábado: comprobar resultados del 20 de septiembre
Vista de un barrio residencial de San Sebastián. Javier Etxezarreta

Una sentencia en Gipuzkoa abre una vía para reclamar comisiones hipotecarias

En préstamos anteriores a 1995, si no se prueban los servicios prestados a cambio de los gastos de apertura, el cliente podría recuperar su dinero

Mikel Madinabeitia

Sábado, 20 de septiembre 2025, 12:46

La Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha dictado una resolución que podría afectar a un gran número de hipotecados cuyas pólizas sean anteriores a 1995. El ... tribunal ha establecido que las comisiones de apertura -el dinero que el banco cobra al inicio de una hipoteca por los trámites de estudio, gestión y concesión del crédito- abonadas en los préstamos firmados antes de esa fecha podrán ser reclamadas siempre que la entidad financiera no demuestre qué servicio concreto prestó a cambio de ese cobro.

