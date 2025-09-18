El absentismo pasa factura. En España faltan al trabajo 1,5 millones de personas cada día, una realidad que supuso el año pasado un gasto ... de 29.000 millones de euros –16.000 para la Seguridad Social y el resto en las empresas– solo por bajas laborales, y en Euskadi el problema es aún mayor. El País Vasco encabeza los porcentajes con una tasa que ha crecido hasta el 9%, muy por encima de la media nacional (7%). Esta problemática preocupa a expertos, administraciones y directivos, tres colectivos que se citaron ayer en unas jornadas organizadas por la empresa de reclutamiento Manpower y la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD). Según lamentaron los invitados, esto debilita la competitividad de las compañías y, en el caso de las ausencias injustificadas, causa un malestar que cala entre los trabajadores.

Las empresas pusieron ayer cara a este problema. El director de Recursos Humanos de Aludium, Jordi Fernández, señaló que sólo en 2023 el absentismo le costó a la planta de Amorebieta casi un millón de euros entre costes de cotización durante las bajas por Incapacidad Temporal (IT), los importes en nómina y los costes laborales por contratos de interinidad. En total afrontaron 13.351 días de baja, el equivalente a 37 trabajadores durante todo un año, si bien las crecientes bajas por motivos de salud –algo que atribuyen al envejecimiento de la población y la lentitud con la que responden los servicios de salud– no son las que más preocupan. «Hemos tenido seis despidos por bajas fraudulentas en los últimos dos años», detalló, una presión disciplinaria que comenzaría a tener un cierto efecto disuasorio.

En la mesa redonda moderada por el director general de ManpowerGroup, Luis Jiménez, en el Ilustre Colegio de Abogacía de Bizkaia, también participó el responsable de Recursos Humanos de Angulas Aguinaga, quien recordó el lastre que este problema tiene para la productividad vasca. Aunque esta problemática, creciente desde la pandemia, también despunta en otros países europeos como Alemania, «allí tienen una capacidad de digerir estas ausencias muy diferente». Se trata, según sostuvieron, de una cultura social que viene cambiando con los años y con el relevo generacional. «En cualquier sociedad tenemos gente que se aprovecha del sistema», criticó en una intervención en la que alertó sobre los «ausentistas profesionales», y en cómo el resto de sus compañeros quieren que se actúe contra ellos. «La falta de compromiso, cuando la ves en otros, es contagiosa», sentenció.

Sensación de soledad

El director de Personas del Grupo Arania, Jorge Lanchares, señaló que las empresas vascas tienen la sensación de estar «muy solas» ante este reto, a pesar de todas las medidas de prevención que se intentan fijar, y también reconoció que quizás en muchos casos las compañías han mantenido una cierta flexibilidad a la hora de afrontar el problema. «No sé si hemos sido suficientemente firmes», reflexionó. «A veces parece que no pasa nada porque alguien viene y te cubre el problema, pero a muchas personas a las que les pides esos favores en situaciones complicadas se pueden ir al otro lado por estos excesos», valoró.

La directora de Osalan, Lourdes Iscar, cerró el encuentro recordando que es necesario diferenciar el absentismo por enfermedad que el que se produce por otras causas, como la lucha por derechos laborales. «Huyo de la palabra absentismo, porque incluye muchas cosas», matizó, y defendió que es necesario diferenciar también entre la contingencia común y la contingencia profesional, en un momento en el que la población vive más y trabaja durante más años. Así recordó que, si bien la principal causa de baja siguen siendo los problemas osteomusculares (de huesos y músculos), los trastornos de salud mental ligados al estrés, la sobrecarga de trabajo y las tareas repetitivas van al alza.