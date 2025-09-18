El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Luis Jiménez, Andoni Armentia, Jordi Fernández y Jorge Lanchares en las jornadas sobre los costes del absentismo. Mireya López

«Hemos tenido seis despidos por bajas fraudulentas en los últimos dos años»

Alertan en unas jornadas sobre cómo el absentismo afecta a la competitividad de las empresas vascas y el efecto contagioso que tiene entre las plantillas

Sergio Llamas

Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:28

El absentismo pasa factura. En España faltan al trabajo 1,5 millones de personas cada día, una realidad que supuso el año pasado un gasto ... de 29.000 millones de euros –16.000 para la Seguridad Social y el resto en las empresas– solo por bajas laborales, y en Euskadi el problema es aún mayor. El País Vasco encabeza los porcentajes con una tasa que ha crecido hasta el 9%, muy por encima de la media nacional (7%). Esta problemática preocupa a expertos, administraciones y directivos, tres colectivos que se citaron ayer en unas jornadas organizadas por la empresa de reclutamiento Manpower y la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD). Según lamentaron los invitados, esto debilita la competitividad de las compañías y, en el caso de las ausencias injustificadas, causa un malestar que cala entre los trabajadores.

