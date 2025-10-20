El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El presidente del Sabadell, Josep Oliu EFE

El Sabadell reconoce que «el Gobierno nos pidió que hiciéramos milagros para que no saliera la opa»

El presidente de la entidad catalana reconoce esta petición que eleva las dudas sobre la imparcialidad del Gobierno en la gestión de la operación de BBVA

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Lunes, 20 de octubre 2025, 11:22

La clave política en la frustrada opa de BBVA al Sabadell ha sido uno de los ejes de la operación que ha hecho correr ríos ... de tinta en estos casi 18 últimos meses. El propio banco vasco recurrió al Tribunal Supremo la actuación del Consejo de Ministros cuando decidió endurecer las condiciones que Competencia vetando durante al menos tres años la fusión de ambas entidades en el caso de que la opa saliera adelante.

