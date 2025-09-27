Para que el robot no falle a las primeras de cambio

Iratxe Bernal Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:56 Comenta Compartir

Los robots llegaron a la industria hace ya más de sesenta años, pero hasta no hace mucho parecían estar sólo destinados a cadenas de montaje, como las de la automoción, en las que deben realizar una y otra vez la misma operación con idénticos elementos de partida para obtener un producto final estandarizado. Y, oye, ahí están, dándolo todo demostrando una eficiencia a la que ya es imposible renunciar. Sin embargo, fuera de estos entornos tan controlados no son nada resolutivos, por lo que en algunos sectores, como el de la logística, echan de menos poder encomendarles algunas tareas también muy repetitivas.

TrebezIA Desarrollo de soluciones robóticas para la optimización de operaciones en almacenes y centros de distribución

Por ejemplo, ya les hay que mueven palés por todo el almacén, pero ninguno es capaz de cargar ese mismo palé si resulta que en él hay que colocar productos de distinto volumen o peso. Una demanda que gestores de almacenes que surten a farmacias y supermercados hicieron llegar a Tecnalia y a la que el centro tecnológico ha respondido con la creación de TrebezIA, una 'startup' que ha desarrollado un 'software' que pronto permitirá a esas empresas contar con robots capaces de agilizar procesos clave como la preparación de pedidos, la carga y descarga de camiones o la búsqueda en estanterías.

Más inteligencia

La empresa, una de las 25 que en octubre protagonizarán la próxima edición de B-Venture, nace en el equipo que dentro de Tecnalia está expresamente dedicado a desarrollar soluciones robóticas para entornos industriales flexibles. «Un robot trabaja muy bien cuando lo programas para realizar la misma operación de forma sistemática. Pero si, como ocurre en este tipo de almacenes, les pides que primero carguen cajas de unas dimensiones y después otras de distinto tamaño, forma o peso mientras, además, a su alrededor hay personas moviéndose a las que podría dañar… Ahí la automatización que podríamos llamar tradicional no sirve y muchas tareas las tienen que hacer personas, pese a que se trata de tareas nada ergonómicas», explica Jon Oñativia, entonces jefe del equipo que asumió el reto de crear un 'software' que dotará a los robots «de más inteligencia y versatilidad y, por tanto, les hiciera capaces de producir con más adaptación al cambio».

Su tarea era echar mano de tecnologías avanzadas como la robótica colaborativa, la navegación autónoma y los sistemas de percepción avanzados –sensores– para lograr que el robot pudiera desplazarse por el almacén por sí mismo, localizar la caja que se le está pidiendo en cada momento aunque se haya cambiado de sitio, leer el código de barras para comprobar que es ese bulto y no otro el que debe coger y, entonces, alargar el brazo para llevarlo a donde se le indique tomando si es preciso otra ruta porque quizá tenga que esquivar a otros trabajadores, ya sean humanos o máquinas. Y para eso in situ sólo hará una sencilla configuración para mapear la planta y comprobar que su 'software' es compatible con los sistemas de gestión de los que ya dispondrá el almacén para controlar, por ejemplo, la recepción de mercancías o la preparación de pedidos y desde los que, por tanto, de le darán las órdenes al robot de TrebezIA. Por cierto, Trebez en euskera significa hábilmente, un adverbio de modo que la Inteligencia Artificial –sus siglas inglesas, IA– transforman en el nombre de la empresa en un sustantivo, habilidad, que deja atrás lo circunstancial; el robot va a ser eficiente siempre, por más que cambien los elementos que lo rodean.

Como es habitual siguiendo la política de Tecnalia, una vez desarrollada la tecnología y cuando ya se cuenta con un prototipo «con cierto de grado de madurez» se crea una 'startup' para desarrollar el producto y llevarlo al mercado. En este caso, eso ocurrió en 2024, con Oñativia y el propio centro tecnológico como socios junto al programa de apoyo a la creación de compañías de alta tecnología Basque Tek Ventures de la agencia de desarrollo SPRI. Actualmente está haciendo las pruebas de validación del prototipo para acabar de desarrollar el producto. «La idea es iniciar su comercialización el año que viene lanzando una primera versión que, con ligeras modificaciones, pueda funcionar en distintos tipos de almacenes, aunque en un futuro nos gustaría crear un catálogo con diferentes robots expresamente pensados para cubrir necesidades específicas», explica su socio fundador.

El modelo de negocio prevista es la venta más la obtención de ingresos recurrentes gracias a los servicios de mantenimiento y actualización tanto del 'software' como del 'hardware', aunque también están estudiando la posibilidad de ofrecer un servicio de leasing «quizá en función de las necesidades de cada sector», matiza Oñativia.