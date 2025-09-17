El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una persona saca dinero de un cajero de una entidad bancaria. EFE

La recaudación de Sociedades acusa la mayor caída en cinco años

El impuesto que grava los beneficios empresariales cae un 9% y revela las dificultades de algunas compañías ante la crisis de Europa y los aranceles

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:30

La recaudación de impuestos en Euskadi sigue dando muestras de fortaleza con un crecimiento hasta agosto del 9,7% respecto al mismo periodo del año ... pasado. Así, las diputaciones han ingresado un total de 12.728 millones, 1.126 más que en los primeros ocho meses de 2024. Pero en las cifras, impuestos como el IRPF o el IVA, que siguen creciendo a doble dígito, cubren un mal dato que aparece por primera vez en los cuadros fiscales de las diputaciones: los tributos que gravan los beneficios empresariales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 25 años Martina García, dirigente de Podemos Castilla-La Mancha
  2. 2 Jon Uriarte abre la puerta a una posible ampliación de San Mamés «con una inversión muy fuerte»
  3. 3

    Robert Redford, la estrella comprometida, muere a los 89 años
  4. 4

    Netanyahu lleva al límite el pulso con Hamás e invade Gaza City hasta hacerla «arder»
  5. 5

    Costas cuestiona la construcción de un hotel de 8 plantas en el puerto de Getxo
  6. 6

    «Han atacado mi casa cuatro veces, pero gente así no nos va a hacer callar»
  7. 7

    Selton Sued, el gran talento de Lezama que resquebrajó al Arsenal en la Youth League
  8. 8

    Los principales empresarios de Israel acusan a Netanyahu de llevar al país a una «recesión peligrosa y sin precedentes»
  9. 9 Mercadona ofrece más 300 perfiles de empleo y algunos rozan los 90.000 euros
  10. 10

    Los funcionarios vascos contarán con su nuevo modelo de teletrabajo en enero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La recaudación de Sociedades acusa la mayor caída en cinco años

La recaudación de Sociedades acusa la mayor caída en cinco años