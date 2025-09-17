La recaudación de Sociedades acusa la mayor caída en cinco años

La recaudación de impuestos en Euskadi sigue dando muestras de fortaleza con un crecimiento hasta agosto del 9,7% respecto al mismo periodo del año ... pasado. Así, las diputaciones han ingresado un total de 12.728 millones, 1.126 más que en los primeros ocho meses de 2024. Pero en las cifras, impuestos como el IRPF o el IVA, que siguen creciendo a doble dígito, cubren un mal dato que aparece por primera vez en los cuadros fiscales de las diputaciones: los tributos que gravan los beneficios empresariales.

El impuesto de Sociedades hasta agosto vio cómo su recaudación caía un 9%. Pasó de los 1.408 millones de 2024 a 1.280 este año. Es un retroceso que no se daba en la haciendas forales desde 2020, cuando la pandemia del covid obligó a muchas empresas a bajar la persiana. La dinámica en estos últimos años ha sido siempre positiva con crecimientos del 6,6% en 2021, del 25,9% en 2022, 21% en 2023 y 10% en 2024.

Además, julio es un mes clave, ya que es cuando las empresas liquidan este impuesto, con lo que el dato de la recaudación de agosto ya da un pista de cómo es la situación de las compañías. En Euskadi, con una economía muy exportadora, los problemas que atraviesan la industria en Alemania o Francia se vienen notando con recortes constantes en las ventas al extranjero. Una situación que deja aparcadas muchas inversiones en determinados sectores. Una tendencia que, además de las organizaciones patronales, evidencia el descenso de un 50% en Gipuzkoa de las deducciones que se aplican las empresas en este impuesto. Estas rebajas fiscales se dan cuando hay beneficio sobre el que reducir pagos o cuando se ejecutan inversiones en cuestiones como la sostenibilidad, que están primadas fiscalmente.

La crisis arancelaria abierta por Estados Unidos y las posibles afecciones, sobre todo en la siderurgia y la automoción, son por lo tanto elementos añadidos de dificultad que empiezan a detectarse en la recaudación. En lo demás, el empleo con más de un millón afiliados sigue sosteniendo con fuerza el IRPF, que crece un 10,7% alcanzando los 4.986 millones. Aunque hay que tener en cuenta que las devoluciones a los mutualistas realizadas el año pasado crean un efecto base que mejora los datos de este 2025. El caso es que el impuesto que grava las rentas personales ha elevado la recaudación en 482 millones.

El IVA es, de los principales, el tributo que más creció con un 10,83% gracias a los 342 millones más que dejaron su recaudación en 3.502. El consumo y el sector servicios siguen siendo un refugio para la economía que nota como los vascos siguen comprando gracias a unas nóminas que siguen subiendo por encima del IPC.

La compra de viviendas, desatada en lo que llevamos de año, también se sigue notando en la tributación. Las transacciones de pisos de segunda mano han elevado la recaudación del impuesto de transmisiones patrimoniales en un 31% y el de Actividades Jurídicas un 26,1%.