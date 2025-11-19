La producción de coches cae más de un 5% hasta octubre por la adaptación de las fábricas al eléctrico

La compleja transformación que están llevando a cabo las plantas nacionales de coches para poder producir una mayor cantidad de modelos electrificados, tal y como ... exigen las principales instituciones europeas, está jugando una mala pasada a la producción nacional. Así lo evidencian los datos publicados este miércoles por la patronal de los fabricantes (Anfac), ya que hasta octubre la producción ha caído un 5,4% hasta los 1,91 millones de coches, lo que, dicho de otra manera, significa que se han dejado de producir unas 110.000 unidades.

El análisis que realizan desde el sector es que uno de los factores principales que lastran la actividad es la adaptación de muchas plantas a los modelos eléctricos. Así lo reconoce el director general de Anfac, José López-Tafall, quien señala que «tras un septiembre en el que se registró un crecimiento, hemos vuelto a la tónica de este año, caracterizada por una tendencia a la baja por los trabajos en marcha en algunas fábricas».

Otro factor que también está pesando en la producción es la atonía de las exportaciones, que acumulan una caída del 8,9% hasta octubre con 1,64 millones de unidades enviadas fuera de las fronteras. El problema está en que España exporta más del 90% de su producción a países europeos, en los que «la débil demanda está afectando por segundo año consecutivo», admite López-Tafall. Especialmente destacable es la caída que se da en Bélgica (-33,2%), Reino Unido (-31,9%) o Países Bajos (-29,4%).

Caída de los eléctricos

En cuanto a las fuentes de energía, los vehículos de gasolina siguen acaparando gran parte de la producción nacional, con un 40,3% de cuota, aunque esta ha caído considerablemente desde el año pasado, un 8,9%. Al igual que está ocurriendo en el mercado de matriculaciones, son los híbridos convencionales los que le están comiendo terreno (ya son la opción preferida de los compradores) y representan ya uno de cada cuatro coches fabricados en España, una cuota que ha crecido en 8,4 puntos.

Por su parte, las fábricas produjeron 88.000 eléctricos puros hasta octubre, una fuerte caída del 14,1%, alcanzando una cuota del 4,6%, cinco décimas menos que el año pasado. Por otro lado, donde si se observa un aumento interanual es en la cifra de híbridos enchufables, que crecen un 35% hasta las 101.000 unidades. Ambas tecnologías suman cerca de 190.000 unidades, más que las 180.000 del año pasado, pero bastante menos que las 240.000 unidades ensambladas a estas alturas en 2023.

Por su parte, López-Tafall quiso recordar ayer que la revisión de la normativa de emisiones a la que ha accedido la Unión Europea es vital «para recuperar la competitividad indiustrial y revertir esta tendencia tan negativa en uno de los sectores punteros de la economía e innovación». Un escenario en el que España «no puede permanecer quieta» y por el que el sector pide a gritos el Plan España Auto 2030, «que debe ser puesto en marcha lo antes posible». Un proyecto que se espera que vea la luz en las próximas semanas y que incluiría una batería de medidas para reforzar la producción, el desarrollo tecnológico o incentivar la compra de vehículos.