El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El lehendakari Imanol Pradales ha visitado las instalaciones de Vicrila junto a la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, y la diputada foral de Promoción Económica, Ainara Basurko. Yvonne Iturgaiz

Pradales reivindica la «apuesta de país» por el arraigo empresarial vasco

El lehendakari ha visitado las instalaciones de Vicrila en su 135 aniversario, una de las firmas más longevas del País Vasco

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 14:52

Comenta

Pocas, muy pocas, empresas vascas pueden presumir de tener una trayectoria tan longeva como la de Vicrila, ya que la que es la vidriera más ... veterana de Euskadi cumple 135 años de historia este 2025. Aprovechando la efeméride, una amplia representación institucional ha recorrido este miércoles las instalaciones de la compañía en Lamiako (Leioa). Entre ellos ha estado el lehendakari, Imanol Pradales, quien ha destacado a esta empresa como un ejemplo de «nuestra industria tradicional» y de saber adaptarse a cada momento pese a las dificultades.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Localizado sin vida el joven desaparecido en Getxo
  2. 2

    La actuación policial con dos heridos de bala en Barakaldo fue «improvisada»
  3. 3

    El millonario blindaje del Athletic a Selton, su nueva joya
  4. 4 Los Javis se separan tras trece años de relación
  5. 5 Paula Vázquez explica a Broncano su celibato voluntario: «Ya me hago yo mi comidita»
  6. 6

    Un okupa en un garaje atemoriza a los vecinos de Arangoiti
  7. 7

    Pluribus, la serie de moda en Estados Unidos, se rodó en el aeropuerto de Bilbao
  8. 8 La desconocida saga multimillonaria de los Rubiralta
  9. 9

    Las familias se enfrentan a multas de hasta 50.000 euros si no evalúan los riesgos de sus empleadas del hogar
  10. 10

    Italia investiga las cacerías humanas del asedio de Sarajevo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Pradales reivindica la «apuesta de país» por el arraigo empresarial vasco

Pradales reivindica la «apuesta de país» por el arraigo empresarial vasco