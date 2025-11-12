Pradales reivindica la «apuesta de país» por el arraigo empresarial vasco

Pocas, muy pocas, empresas vascas pueden presumir de tener una trayectoria tan longeva como la de Vicrila, ya que la que es la vidriera más ... veterana de Euskadi cumple 135 años de historia este 2025. Aprovechando la efeméride, una amplia representación institucional ha recorrido este miércoles las instalaciones de la compañía en Lamiako (Leioa). Entre ellos ha estado el lehendakari, Imanol Pradales, quien ha destacado a esta empresa como un ejemplo de «nuestra industria tradicional» y de saber adaptarse a cada momento pese a las dificultades.

En este sentido, ha querido poner en valor los 135 años que la firma lleva anclados en suelo vasco, algo que ha hecho «haciendo muchas cosas bien» y haciendo alusión a una de sus gamas de producto, gracias a su «durabilidad, resistencia y firmeza». El lehendakari ha subrayado que la vidriera, que es la única fabricante de vasos y copas en toda España, ha salido airosa de todas las tormentas que ha atravesado «conservando sus señas de identidad: arraigo, reinversión en tecnología, maquinaria y sostenibilidad», además de «el apoyo y la colaboración de las instituciones vascas y de una política industrial de país».

Una línea que Lakua lleva marcando desde que Pradales aterrizó en Ajuria Enea, la de preservar el tejido empresarial gracias a una política industrial con el arraigo como epicentro. En el contexto actual, ha incidido el lehendakari, «hace falta renovar la política industrial mediante el trabajo conjunto para seguir manteniendo el bienestar. Para eso hemos presentado los Faros de Innovación o el Plan Industrial».

A la visita tampoco ha faltado la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, quien ha indicado que «vamos a poner nuestra capacidad tributaria para que haya muchas más empresas vizcaínas que demuestren su arraigo y sigan invirtiendo y generando empleo para la sociedad».

En los últimos años, Vicrila ha completado inversiones por un valor de 17 millones para mejorar su competitividad, eficiencia y sostenibilidad. Ello ha permitido mejoras en el horno de producción, lo que les permitirá que una de la línea de vasos actuales pase a ser mixta para que también pueda fabricar copas, algo que según han destacado los responsables de la compañía les permitirá ganar flexibilidad. Han asegurado que estará operativa en el primer trimestre de 2026.

Una historia de resiliencia

La de Vicrila es una trayectoria plagada tanto de éxitos como de momentos complicados que han puesto en juego su continuidad. En 2009, la multinacional francesa ARS (propietaria desde 1981) anunció el cierre de la fábrica por la crisis económica y exceso de producción en Europa, pero el equipo directivo, liderado por Luis Manuel Fernández, adquirió la empresa a coste cero mediante una sociedad instrumental, con un 7% de participación del Gobierno vasco (a través de SPRI) y fondos de inversión de Euskadi.

Años más tarde, el Ejecutivo autonómico invirtió 19 millones para una nueva fábrica en México, una operación fallida que llevaría a la firma a un concurso de acreedores en 2016, con una deuda superior a 60 millones. Fue así como en 2018, tras un proceso de búsqueda de inversores para evitar la liquidación, las familias Lanzagorta y López Ante se hicieron con Vicrila. Dos años más tarde llegó el covid, un periodo sumamente complicado por las dificultades que atravesó la hostelería y la restauración, los principales mercados de la firma de Leioa. Tras un ERTE que afectó a 80 trabajadores, la compañía logró salir a flote gracias al encargo de recipientes para Nocilla, la crema de cacao.

En la actualidad, y después de capear todas esas dificultades, se puede decir que Vicrila camina con paso firme. A día de hoy cuenta con una plantilla superior a las 230 personas y exporta cerca del 40% de su facturación (unos 50 millones) a diferentes mercados de Europa, Asia y América. Su plan estratégico pasa por el desarrollo y crecimiento internacional en los mercados que ya está presente y expandir su posicionamiento en América, con especial foco en Estados Unidos, México y Canadá.