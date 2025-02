A diferencia de su predecesor, José Luis Escrivá, Elma Saiz (Pamplona, 1975) se ha distinguido en el año largo que lleva al frente del ministerio de mayor presupuesto, el de Seguridad Social, por el poco ruido que ha generado. Saiz se ufana de haber acordado ... la última fase de la reforma de las pensiones, con cambios en la jubilación parcial y activa, y de que el Gobierno haya sacado adelante, con el pacto con Junts y mostrándose muy crítica con el PP, la nueva revalorización para este año.

–Ministra, ¿temió en algún momento que los pensionistas pudieran quedarse a partir de febrero sin la subida prometida?

–Es tan firme el compromiso con los pensionistas que tuve claro desde el primer momento que nos íbamos a dejar la piel para seguir protegiéndolos.

–La reforma no ha logrado la sostenibilidad del sistema y el gasto sigue creciendo. ¿Cómo se va a frenar?

–Todos los indicadores se están comportando de forma absolutamente positiva y esto consolida y da certidumbres a esa sostenibilidad. Les voy a dar dos datos que desmontan a los negacionistas de la sostenibilidad del sistema público de pensiones. El fondo de reserva nos lo encontramos casi a cero y hoy se encuentra mejorando incluso nuestras previsiones. Ha terminado 2024 con más de 9.000 millones de euros y va a terminar este año con en torno a 14.000, con vista a que cuando comience la siguiente legislatura alcanzará los 31.000. Y otro dato: la ratio cotizante/pensionista se encuentra en cifras históricas: 2,44. Son dos mensajes que lo que hacen es dar certidumbre a los pensionistas de hoy, pero también pensando en los de mañana.

–Pero ¿es sostenible tener pensiones de jubilación de 1.500 euros de media (1.700 las nuevas altas) con sueldos que no llegan apenas a los 2.000?

–El Gobierno de coalición progresista entiende que es de justicia social garantizar por ley esa revalorización de las pensiones. Y no vamos a renunciar a esos principios que protegen a personas que son los que más han contribuido a nuestro país.

–¿No cree entonces que será necesario adoptar algún tipo de solución incómoda?

–No. La reforma de las pensiones se ha hecho mirando a Europa y está funcionando perfectamente. El compromiso con el gasto en pensiones es irrenunciable.

Ampliación del catálogo de profesiones Facilitaremos traer mano de obra extranjera para el transporte, la construcción y la hostelería»

–La reforma de las pensiones afronta en unos meses su prueba de fuego. ¿Superará el primer chequeo de la Airef? ¿Está convencida de que no harán falta más ajustes en el sistema?

–Estoy totalmente convencida. Soy absolutamente optimista. Primero, porque todas las previsiones están siendo superadas. Y, como digo, la reforma de las pensiones está funcionando bien y además es una garantía el que la Airef la supervise.

–¿Descarta, por tanto, que sea necesario activar la cláusula de salvaguarda y subir el año que viene las cotizaciones sociales?

–Lo descarto.

–Aún está pendiente la puesta en marcha de los nuevos coeficientes reductores que permitirán a más profesionales jubilarse antes, sin penalización, por la penosidad o peligrosidad de sus trabajos. ¿Cuándo podrá ya empezar a aplicarse?

–Se están haciendo todos los trámites preceptivos y creo que verá la luz hacia principios de este febrero, para que esté encima de la mesa la posibilidad de que colectivos de diferentes sectores puedan iniciar un procedimiento, desde los criterios objetivos, para la posible tramitación de esa jubilación anticipada en la profesión que sea.

–El Gobierno acaba de pactar con los sindicatos una subida de 50 euros al mes, hasta los 1.184, del nuevo salario mínimo para 2025. ¿Es partidaria de dejarlo exento del pago de impuestos?

–Yo soy absolutamente partidaria ¬–y además estoy orgullosa– de pertenecer a un Gobierno que tiene un firme compromiso con el incremento del Salario Mínimo Interprofesional y que trabaja por la justicia tributaria. Desde esos dos puntos de vista, el compromiso con el incremento del SMI y la justicia tributaria, veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos.

Bajas y criterio médico «Las altas progresivas se adoptarán siempre desde la voluntariedad»

La composición del Congreso

–Otra de las medidas estrella para esta legislatura, la reducción de la jornada de la que la vicepresidenta Díaz ha hecho bandera, también será difícil de aprobar en el Congreso. Junts ya ha anticipado su oposición. ¿Les preocupa no cumplir esta promesa?

–El compromiso del Gobierno con la reducción de la jornada es absolutamente contundente, firme. Pero es muy importante que las medidas acompañen al tejido productivo, que seamos conscientes de que hay grandes empresas, de que hay pymes, de que hay micropymes, de que hay trabajadores autónomos... Por eso las medidas no tienen que perder de vista esa perspectiva ni tampoco la composición del Congreso de los Diputados. A la hora de modificar leyes, hay que contar con las mayorías suficientes.

–¿Esto significa que en la tramitación parlamentaria se van a introducir modificaciones?

–El Gobierno en su totalidad está comprometido con la reducción de la jornada. Y además no hay más que ver otros países de nuestro entorno, como Francia, donde la implementación de la reducción de la jornada de una manera gradual y acompañando al tejido productivo no mermó, no hizo decrecer al país y no fue ningún obstáculo para su desarrollo económico.

–¿Se muestra partidaria como su compañero, el ministro Carlos Cuerpo, de retrasar más allá de 2025 su entrada en vigor?

–Lo importante es el compromiso. Insisto en que el Gobierno en su totalidad está comprometido con la reducción de la jornada. Cuando un gobierno tiene voluntad política, eso es lo que da certidumbre a la ciudadanía y el compromiso es absolutamente incontestable. A partir de ahí vamos a seguir trabajando, no de espaldas a la sociedad.

Nuevos coeficientes reductores «A primeros de febrero se podrá solicitar ya la prejubilación por profesión penosa»

–Su gran reto para este año son las altas progresivas. ¿Se adoptarán siempre con carácter voluntario?

–Estamos hablando de altas con reincorporación progresiva, porque un trabajador de baja no puede trabajar. Siempre desde el criterio médico y, por supuesto, desde la voluntariedad.

–Otra de las preocupaciones de los empresarios es la falta de mano de obra. ¿Es clave actuar ante este problema?

–Sí, vamos a analizar cuáles son los posibles sectores donde existe esa falta de mano de obra, que los hay. Tenemos el compromiso de analizarlo con esa metodología, con el rigor de los datos, y plantear la posibilidad de ampliar el catálogo de profesiones de difícil cobertura a lo largo de los próximos meses.

–¿Y cuáles son esos sectores que necesitan trabajadores?

–Hay sectores, como el transporte, la construcción o la hostelería, donde es posible que planteemos la ampliación del catálogo. Pero quiero ser muy clara: ningún trabajador migrante viene a quitar un trabajo a una persona desempleada de nuestro país.

–También está pendiente para este ejercicio establecer las nuevas cuotas para los autónomos de cara a 2026. ¿Habrá un nuevo calendario progresivo de cotización?

–Sí, en los próximos meses vamos a seguir trabajando, vamos a hacer una primera evaluación. Y calculo que después de la primavera convocaremos a las asociaciones más representativas para poner la mirada en el próximo año y seguir trabajando juntos en esta importantísima reforma –yo fui autónoma– que supuso una conquista de derechos.