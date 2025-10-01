El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Fachada del Tribunal Supremo EFE

El Supremo otorga a la viuda la pensión completa de su marido tras fallecer su primera mujer

Los magistrados reconocen el derecho de la viuda superviviente a cobrar íntegramente la cuantía que antes repartía

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:32

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que marca un antes y un después en el cobro de las pensión de viudedad a medias con ... otras exparejas de su familiar fallecido. A partir de ahora, en caso de que uno de las beneficiarios fallezca, la viuda superviviente podrá cobrar toda la pensión. La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de una mujer a la que le fue denegada su derecho a cobrar toda la pensión y no solo la mitad que le había sido asignada.

