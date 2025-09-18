Los nuevos jubilados ya cobran más que los trabajadores menores de 35 años

La brecha económica entre las generaciones más jóvenes y las de mayor edad se dispara. Mientras que el ingreso real de los trabajadores de entre ... 18 y 29 años cayó un 3% entre 2008 y 2024, la de los mayores de 65 subió un 18%. Es más, los nuevos pensionistas ya cobran más que los menores de 35 años, con una media de 1.760 euros frente a los 1.670 que ingresa la que es la economía productiva.

Así lo pone de manifiesto un nuevo informe del Instituto Juan de Mariana, que resalta cómo los jubilados reciben actualmente un 62% más de lo que aportaron al sistema a lo largo de su vida laboral, con datos del Colegio de Actuarios de España.

En este sentido, critican que a este desequilibrio contribuye, y mucho, el hecho de que la carga fiscal que soportan los jóvenes para cubrir el agujero de las pensiones es cada vez mayor. «La renta dedicada a pagar IRPF y cotizaciones sociales supone ya el 39,5% del coste laboral de un salario medio, frente al 31,8% observado en la OCDE», advierte el informe. Si a eso se suman otros impuestos como el IVA, el IBI, etc, esa cifra subiría al 55%.

Más allá de la renta

El informe pone en evidencia cómo la desigualdad va más allá de los niveles de renta y se extiende también a expectativas personales, con los adultos conformando un colectivo que, entre otras cosas, es mayoritariamente propietario de una vivienda frente a sus hijos y nietos, con serias dificultades para acceder a ella. El 81% de los nacidos entre 1945 y 1965 eran propietarios a los 42 años. Hoy, menos del 50% de los nacidos después de 1985 lo son, y solo un 20% de los menores de 35 años tiene hipoteca, según los datos recogidos por la institución.

Esta situación tiene severas implicaciones para una realidad en la que cada generación parece acumular menos patrimonio que la anterior. Así lo evidencia también el Banco de España, que en un reciente informe apunta a que los nacidos entre 1986 y 1995 tenían a los 35 años una riqueza neta media de 45.000 euros, frente a los 120.000 euros acumulados los que nacieron veinte años antes.

Las estadísticas son demoledoras. Los jóvenes menores de 35 años han pasado así de poseer el 7,5% de la riqueza nacional al 2% en tan solo dos décadas (entre 2002 y 2022, según recoge el Instituto Juan de Mariana). En contraste, los mayores de 75 años han duplicado su peso, del 8% a niveles que ya superan el 20%. ¿El motivo? Precisamente ese desplome en las tasas de acceso a la vivienda en propiedad.

«En la medida en que los jóvenes lidian con problemas como la falta de oferta de vivienda, el excesivo peso de la carga fiscal aplicada al trabajo y un mercado laboral poco flexible, su situación va a peor. En cambio, las rentas de los mayores se han alimentado de un sistema de pensiones cada vez más generoso y deficitario», critican los expertos. «Resulta alarmante saber que la riqueza mediana neta de los nacidos en los años 80 es comparativamente un 46% inferior a la que tenían los nacidos en los años 60 al llegar a la misma franja de edad», añaden.