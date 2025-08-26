Los españoles cada vez se jubilan más tarde: la edad media se sitúa en los 65,3 años

La brecha entre la edad ordinaria de jubilación y la real en España se reduce poco a poco. En agosto, esta última se situó en ... 65,3 años, según los datos difundidos este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Es decir, apenas 1,5 años por debajo del límite legal para los trabajadores con menos de 38 años y 3 meses cotizados.

Hasta el 31 de julio, la Seguridad Social había registrado 215.971 nuevas altas de jubilación, de las cuales siete de cada diez corresponden a la edad ordinaria, mientras que las anticipadas se han desplomado un 12,4% en el último lustro. «Este cambio refleja el impacto de los incentivos de demora vigentes desde 2022 y la reconfiguración del marco de pensiones», señala el departamento dirigido por Elma Saiz en un comunicado. En concreto, las jubilaciones demoradas representan ya el 11,4% del total, frente al 4,8% en 2019.

Como resultado, la edad media de acceso a la jubilación alcanza los 65,3 años, frente a los 64,4 años de 2019. En el caso de las mujeres, la media se eleva a 65,8 años.

Mientras tanto, el gasto en pensiones continúa creciendo mes a mes. En agosto, la Seguridad Social destinó 13.620 millones de euros al pago de 10,3 millones de pensiones a cerca de 9,4 millones de personas. Esta cifra supone un 6,17% más que en agosto de 2023 y casi un cuarto de punto porcentual más que en julio.

La pensión media del sistema se sitúa en 1.312,9 euros mensuales, un 4,5% más que hace un año. Dentro de este grupo, la pensión media de jubilación, que perciben unos 6,5 millones de personas (más de dos tercios del total), asciende a 1.507,55 euros, un 4,4% más que en 2023. El 59,2% de los beneficiarios de la pensión de jubilación son hombres.

Por regímenes, la pensión media de jubilación en el Régimen General alcanza los 1.666,6 euros mensuales, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos se queda en 1.010,3 euros.

Brecha cada vez mayor

Aunque la diferencia entre la edad ordinaria y la real de jubilación se estrecha, la brecha generacional se amplía al mismo tiempo que gana fuerza el debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones entre jóvenes y jubilados.

En agosto, los nuevos jubilados recibieron de media 1.613 euros mensuales, que se elevan a 1.722,5 euros en el Régimen General. Esto supone una diferencia cercana a 200 euros respecto a los trabajadores menores de 30 años, cuyo salario medio, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), es de 1.461 euros brutos en 14 pagas.

En conjunto, las estadísticas reflejan un progresivo acercamiento entre la edad legal y la edad real de jubilación, un mayor peso de las jubilaciones demoradas y un incremento constante en el gasto en pensiones, en un contexto en el que persiste la diferencia entre las prestaciones de los nuevos jubilados y los salarios medios de los trabajadores jóvenes.

.