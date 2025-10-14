El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)

El Gobierno impondrá condiciones para recibir este plus tras la sentencia de Europa y solo lo podrán cobrar aquellas mujeres (u hombres) cuya carrera laboral se haya visto perjudicada

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Martes, 14 de octubre 2025, 12:20

Comenta

Nueva vuelta de tuerca al complemento para la reducción de la brecha de género. El Gobierno mueve ficha cinco meses después de la sentencia de ... Europa -que lo califica por segunda vez de discriminatorio- y pretende endurecer los requisitos para acceder a este plus cuyo objetivo último era elevar la pensión de las madres, que ganan de media prácticamente 500 euros menos que los hombres.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La enfermedad mental que no pudo torear Morante y le lleva a una inesperada retirada
  2. 2 Servicios mínimos para el paro por Palestina del miércoles: 30% en el transporte y como un festivo en sanidad
  3. 3

    Esto dice la ciencia sobre las gafas amarillas que llevan Marcos Llorente y Laporte
  4. 4

    Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»
  5. 5

    El Gobierno vasco retira la beca a un remero malagueño por no residir en Getxo
  6. 6

    Estos son los colectivos radicales unidos contra Falange pero que no se soportan entre sí
  7. 7 La Oreja de Van Gogh desata la locura entre sus fans tras una enigmática publicación en redes: «Solo juntos tiene sentido»
  8. 8 El restaurante vizcaíno que es uno de los mejores asadores de España
  9. 9

    Euskadi frenará el pago de 51 millones por la atención sanitaria a vascos en otras comunidades
  10. 10

    Eneko Andueza, un mozo más en los encierros de Durango

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)

El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)