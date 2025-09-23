El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente de Velatia, Javier Ormazabal, conversa con el periodista de EL CORREO, Lucas Irigoyen. Mireya López
Foro Empresarial de Bizkaia EL CORREO - Laboral Kutxa

Ormazabal pide incentivos a la inversión para «descarbonizar sin desmantelar la industria»

El presidente de Velatia asegura que Bizkaia tiene los mimbres para liderar la transición verde en una UE en recesión

Félix Montero

Félix Montero

Martes, 23 de septiembre 2025, 13:37

Con Europa sumida en una dinámica de ralentización y España cada vez más volcada en el turismo –en detrimento de la producción–, la industria vasca ... emerge como el elemento decisivo para preservar el empleo de calidad, atraer inversión y asegurar un modelo económico que permita cotas altas de bienestar. Este es, al menos, el diagnóstico que Javier Ormazabal, presidente de Velatia, ha hecho este martes en el Foro Empresarial de Bizkaia, donde ha pedido transformar la presión medioambiental y regulatoria en una ventaja competitiva que sitúe al territorio a la vanguardia de la transición verde europea.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza detiene al autor material del crimen de Solokoetxe y a dos cómplices
  2. 2

    Cuatro agresiones con arma blanca en un día
  3. 3 Así se vivió la alarma social en Bizkaia por el asesinato de tres jóvenes: «Hay que tener en la memoria al que mató a mi hermana»
  4. 4

    Pleitea por una herencia de 14 millones al demostrar que su padre es un empresario leonés
  5. 5

    Hosteleros vizcaínos firman un convenio para que los bares puedan encender las televisiones sin ser sancionados
  6. 6

    Jimmy Kimmel recupera su programa
  7. 7

    Correos pone a la venta por 13,5 millones su sede central en Bilbao
  8. 8

    Bizkaibus se plantea cancelar los servicios nocturnos en fiestas por el vandalismo
  9. 9

    Estos son los ingredientes que de verdad funcionan para eliminar las manchas de la cara
  10. 10

    Aburto llama a la «colaboración ciudadana» para dar con los asesinos de un joven de 21 años en Bilbao: «Que paguen»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Ormazabal pide incentivos a la inversión para «descarbonizar sin desmantelar la industria»

Ormazabal pide incentivos a la inversión para «descarbonizar sin desmantelar la industria»