Desafíos industriales

Tomás Ondarra Martes, 23 de septiembre 2025, 23:02

El auditorio del Palacio Euskalduna acogió el Foro Empresarial organizado por EL CORREO, con el patrocinio de Laboral Kutxa. Este ciclo de encuentros con grandes ... protagonistas de la actualidad reunió a más de 200 invitados. El acto, conducido por la periodista Ainhoa García, se abrió con la intervención de Enrique de Ybarra, presidente de EL CORREO, quien dio la bienvenida a los asistentes y destacó la complejidad y los momentos de incertidumbre que atraviesa la economía mundial. A continuación, intervino Adolfo Plaza, presidente de Laboral Kutxa, encargado de presentar a Javier Ormazabal, presidente de Velatia. En su ponencia, Ormazabal subrayó los tres grandes retos a los que se enfrenta la industria: descarbonizar sin desindustrializar; innovar sin perder competitividad; y retener el talento cualificado. El encuentro concluyó con una conversación entre el periodista de EL CORREO Lucas Irigoyen, y el propio Javier Ormazabal.

En el evento estuvieron Iñigo Barrenechea, director general de EL CORREO; Ainara Basurko, diputada foral de Promoción Económica; Itxaso Berrojalbiz, diputada foral de Hacienda y Finanzas; el director de EL CORREO, Oscar Villasante; Carlos García Buendía, subdelegado del Gobierno; Asier Atutxa, socio y responsable de Price Waterhouse de la Zona Norte; Adolfo Lorente, subdirector del periódico; Carmen Manrique, directora de Negocio; Amaia Ruiz, directora comercial; María Goti, directora gerente del diario en Álava; Antonio Barrena, Gerva Vallejo, Patricia Uribe, Ana Barandiaran, jefa de Economía; y el periodista Félix Montero. También acudieron Juan Diego, director de Desarrollo de Negocio y Relaciones Institucionales de Petronor; Iñigo Ansola, presidente del BBB; Eneko Andueza, secretario general del PSE-EE; Raquel González, Eduardo Andrade, Iñaki Arechabaleta, Jorge y José Bergareche, Unai Rementeria, Susana Andrés Gorgojo, Álvaro Parro, Josetxu Urrutia, Nora Zabalbeascoa, María Legarda Sanz de Vicuña, Alex Jacob Gómez, Marta Hervás, Jokin Gorriti, Josu Garaizar, Enrique Fernández Martín, Álvaro Echevarría y María Jesús Etxaniz, de Laboral Kutxa; Marta Alonso, directora territorial norte de BBVA y Elena López, directora regional norte de BBVA. Asistieron además Tamara Yagüe, presidenta de Confebask; Begoña San Miguel, presidenta de FVEM; Ixai Ruiz, Txema Hilla, Virginia Knörr, Manu Alvarez, Agustín Garmendia, Javier Bicarregui, Miguel Moral, Javier Berrojalbiz, Alex Belaustegi, Leire Bilbao, directora de Innobasque; Txema Villate, Jon Arteta, Jon Eza Bernaola, Cristina Majan, Ángela de los Heros, Igor del Busto, Gabriel Torre, Asier Tellería, Jon Paul Aizarna, Mario Barcenilla, José Félix Ruiz, Sandra Barrutia, Jesús de la Fuente, José Miguel Aranzabal, Eduardo Martínez, Isidro Elexgarai, Jon Ortuzar, Juan Manuel Sinde, Josu Imaz, Iñaki Velasco, Asís Canales, Iñigo Alberdi, Adolfo Rey, Alex Ormaetxebarria, Irene Rodríguez, Fernando Zabalgogeazcoa, Miren Loyola, Josu García, Araitz Redondo, Iñaki Pena y David García. También acudieron José Miguel Aguirre Iza, Andrés Arizkorreta, Ana Beobide, Felipe Javier Bringas, Esteban Fradua, Aitor Uriarte, Eduardo Urizar, Jon Zuazo, Fernando Gallardo, Amaya Garay, José Ramón Gil, Mikel Larreina, Julen Lomana, Hugo Mosteiro, Irene Rodríguez, Eduardo Urizar Echano, Oiartza Zaballa, Juan Villanueva, Mikel Urkola, Iñaki Urresti, José Manuel Arana, Joseba Arrieta, Javier Arriola, Esther Bilbao, Javier Giral, Enrique Ruiz e Itxiar Blanco.

