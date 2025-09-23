El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Oscar Villasante, Susana Andrés Gorgojo, Itxaso Berrojalbiz, Adolfo Plaza, Javier Ormazabal, Enrique de Ybarra, Ainara Basurko e Iñigo Barrenechea.

Oscar Villasante, Susana Andrés Gorgojo, Itxaso Berrojalbiz, Adolfo Plaza, Javier Ormazabal, Enrique de Ybarra, Ainara Basurko e Iñigo Barrenechea.
La mirilla

Desafíos industriales

Foro Empresarial organizado por EL CORREO con el patrocinio de Laboral Kutxa, en el Palacio Euskalduna de Bilbao

Tomás Ondarra

Tomás Ondarra

Martes, 23 de septiembre 2025, 23:02

El auditorio del Palacio Euskalduna acogió el Foro Empresarial organizado por EL CORREO, con el patrocinio de Laboral Kutxa. Este ciclo de encuentros con grandes ... protagonistas de la actualidad reunió a más de 200 invitados. El acto, conducido por la periodista Ainhoa García, se abrió con la intervención de Enrique de Ybarra, presidente de EL CORREO, quien dio la bienvenida a los asistentes y destacó la complejidad y los momentos de incertidumbre que atraviesa la economía mundial. A continuación, intervino Adolfo Plaza, presidente de Laboral Kutxa, encargado de presentar a Javier Ormazabal, presidente de Velatia. En su ponencia, Ormazabal subrayó los tres grandes retos a los que se enfrenta la industria: descarbonizar sin desindustrializar; innovar sin perder competitividad; y retener el talento cualificado. El encuentro concluyó con una conversación entre el periodista de EL CORREO Lucas Irigoyen, y el propio Javier Ormazabal.

