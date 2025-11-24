Orkestra recomienda a Euskadi diversificar sus mercados internacionales para reforzar la industria

En un contexto global cada vez más incierto y fragmentado, Euskadi necesita reformular sus conexiones globales con visión a largo plazo ya que «solo así ... lograremos reforzar la resiliencia de la industria vasca y fomentar el arraigo de nuestras empresas tractoras». Es el principal mensaje que ha lanzado este lunes el Instituto Vasco de Competitividad-Orkestra, en la presentación de su informe anual, que ha contado con la presencia de la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, y el consejero de Industria del Gobierno vasco, Mikel Jauregi. Los responsables del instituto han advertido que aunque Euskadi parte de una posición «sólida» en términos de competitividad y bienestar para abordar el nuevo «complejo e incierto» escenario geopolítico, «debe pasar de un modelo basado en la apertura comercial tradicional a uno de internacionalización estratégica» para seguir generando bienestar.

En este sentido, señalan que el País Vasco debe diversificar los mercados internacionales a los que exporta sus bienes, ya que tiene a los países europeos como principales clientes, sobre todo Alemania y Francia (entre ambos adquieren cerca del 30% de los productos enviados al extranjero), donde la demanda se ha debilitado debido al enfriamiento de sus economías. Además, el informe alerta sobre la dependencia de las importaciones, especialmente energéticas y de materias primas. Ante ello, Orkestra recomienda diversificar los riesgos comerciales a través de una red de proveedores más extensa. Destacan que para ello, la clave es encontrar el equilibrio entre mercados estables y consolidados como los europeos o norteamericanos, y la presencia en mercados más arriesgados, «pero con alto potencial de crecimiento como los asiáticos o latinoamericanos».

Los parámetros analizados por el instituto revelan que en términos de competitividad económico-empresarial, el desempeño del País Vasco es positivo, con un PIB per cápita mayor al de la media europea y con niveles de productividad elevados. Sin embargo, uno de los grandes puntos negativos que ha detectado Orkestra es la internacionalización, ya que las exportaciones de bienes y servicios se redujeron en 2024 tras años de cifras récord, lo que envía una señal de alerta. Por otra parte, el instituto alerta sobre la subida de los costes laborales, especialmente en el sector manufacturero.

El reto de la atracción

El informe pone de relieve una de las grandes asignaturas pendientes de Euskadi, la atracción de talento extranjero. Según Orkestra, esto sigue representando un desafío que juega en contra de la competitividad del territorio, y hay datos que evidencian este problema: tan solo el 6,8% del alumnado universitario y de FP es extranjero, cuando en España este porcentaje llega al 10%. Otro dato revelador es que menos de la mitad de las personas inmigrantes con estudios superiores desempeñan empleos acordes a su formación (un 42,7%), una problemática que nace, entre otras cosas, por las dificultades para homologar titulaciones.

Ante ello, Orkestra recomienda a Euskadi no solo aumentar los flujos de estudiantes internacionales, sino hacerlo de forma estratégica, orientada a las necesidades actuales y futuras de la industria vasca. Señalan que esto implica el refuerzo de las relaciones entre la industria y los centros formativos, tanto para definir la orientación de las estrategias de atracción como para trabajar su posterior arraigo en el territorio.