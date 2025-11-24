El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Informe de Competitividad del País Vasco se ha presentado este lunes en Deusto.

Orkestra recomienda a Euskadi diversificar sus mercados internacionales para reforzar la industria

El instituto vasco advierte de la necesidad de buscar nuevos equilibrios de comercio en un nuevo e incierto escenario geopolítico

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Lunes, 24 de noviembre 2025, 17:42

Comenta

En un contexto global cada vez más incierto y fragmentado, Euskadi necesita reformular sus conexiones globales con visión a largo plazo ya que «solo así ... lograremos reforzar la resiliencia de la industria vasca y fomentar el arraigo de nuestras empresas tractoras». Es el principal mensaje que ha lanzado este lunes el Instituto Vasco de Competitividad-Orkestra, en la presentación de su informe anual, que ha contado con la presencia de la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, y el consejero de Industria del Gobierno vasco, Mikel Jauregi. Los responsables del instituto han advertido que aunque Euskadi parte de una posición «sólida» en términos de competitividad y bienestar para abordar el nuevo «complejo e incierto» escenario geopolítico, «debe pasar de un modelo basado en la apertura comercial tradicional a uno de internacionalización estratégica» para seguir generando bienestar.

