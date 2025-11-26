El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en la Comisión de Investigación sobre el 'caso Koldo'. EP

La OCDE reprende a España por la fragmentación política y la falta de medidas contra la corrupción

La institución exige a Sánchez poner en marcha la regulación de los grupos de presión (lobbies) y mayor vigilancia en la contratación pública

Clara Alba

Clara Alba

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 14:41

Comenta

En un momento marcado por las investigaciones sobre el 'caso Koldo' o sobre el posible fraude con las mascarillas, la OCDE da un tirón de ... orejas a España por la corrupción. En su informe anual sobre el país, la institución reconoce que se han dado pasos adelante en el marco legal contra la corrupción, pero insisten en que aún existen «deficiencias» en la aplicación de esas leyes. «Sigue siendo un problema», advierte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  2. 2

    El importe que pagó Maribel Vilaplana apunta que salió del parking a las 19:47 horas, una hora después de comer con Mazón en El Ventorro
  3. 3 Todos los restaurantes vizcaínos con estrella Michelin 2026: quiénes son, qué se come y precios
  4. 4 La brillante respuesta de un utillero del Athletic a las mofas del Camp Nou a Nico
  5. 5 La familia de la mujer hallada muerta en una sauna en Ibiza: «Trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  6. 6 Un camión obliga a cortar dos carriles en la A-8, a la altura de Santurtzi, tras hacer la tijera
  7. 7

    El Rey acompañará en Gernika al presidente de Alemania en el acto de desagravio a las víctimas de la Legión Cóndor
  8. 8

    Michelin distingue con tres nuevas estrellas a Bizkaia
  9. 9

    Estas son las cuentas del Athletic para clasificarse en Champions
  10. 10

    El 45% de los médicos que lograron las plazas rurales o de tarde piden una excedencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La OCDE reprende a España por la fragmentación política y la falta de medidas contra la corrupción

La OCDE reprende a España por la fragmentación política y la falta de medidas contra la corrupción