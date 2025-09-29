El número de EPSV en Euskadi alcanza otro récord por la fiscalidad y los planes de empleo

Los planes de pensiones en el País Vasco, articulados históricamente en las EPSV, siguen creciendo en número hasta firmar un nuevo récord. Según se desprende ... de los datos de la Federación de EPSV de Euskadi, en el último año se han suscrito 10.258 nuevos planes de previsión social voluntaria. Una tendencia que eleva ya el número de estas figuras a 1,172 millones en el conjunto de la comunidad autónoma.

Es la cifra más alta recogida en la estadística, si bien hay que recordar que el dato no se puede extrapolar a número de personas, ya que mucha gente es titular de más de un plan de pensiones. En cualquier caso la tendencia positiva se nota también en la evolución del patrimonio de estas figuras. Los agrupados en la federación vasca, que son la inmensa mayoría, aglutinan más de 30.335 millones de euros, otro techo en la serie histórica. El crecimiento recogido entre junio de 2024 y el mismo mes de este año asciende a un total de 1.474 millones.

En la tendencia alcista de los socios afectan principalmente tres elementos: la mayor concienciación social, especialmente a partir de los 40 años, de la necesidad de completar la pensión futura; las reformas fiscales que han mejorado el tratamiento de este ahorro; y, sobre todo, la consolidación de las EPSVcolectivas de empleo. Estas, en las que aportan tanto el trabajador como la empresa, concentran el grueso del crecimiento de las cuentas. El impulso lo rentabilizan casi en exclusiva las administraciones públicas, que siguen siendo las que más crecen por los aumentos de plantilla. La suma de los socios de la EPSV de diputaciones y ayuntamientos, Elkarkidetza, y la de los funcionarios del Gobierno vasco, Itzarri, alcanza los 3.935 titulares entre junio de 2024 y el primer semestre de este año.

Por su parte la figura colectiva impulsada por la patronal guipuzcoana junto a los sindicatos, Geroa, sigue siendo la principal ESPV vasca. Suma 314.000 socios, tras añadir en el último año 3.935 incorporaciones. Una herramienta análoga es la que ha terminado por lanzar este mismo año la patronal vizcaína, Cebek, con Etorkizuna. La EPSV de Bizkaia está constituida desde el pasado mes de abril y cuenta con 6.000 socios y 700 empresas, aunque espera extender esas cifras hasta los 140.000 trabajadores vizcaínos que están amparados por un convenio colectivo.

El patrimonio de los planes de pensiones vascos sigue creciendo también hasta registros récord. Así, las EPSV integradas en la federación acumulan ya 30.335 millones de euros. Es un salto, en solo cinco años del 15% y 3.900 millones más.

Más retiradas que ingresos

Se trata de un capital importante para el que el Gobierno vasco estudia mecanismos que lo puedan dirigir a la inversión empresarial. De hecho, la Federación de EPSV firmó el pasado mes de marzo la creación de la Alianza Financiera Vasca impulsada por el Ejecutivo de Pradales para apoyar a la industria. La rentabilidad media registrada por las inversiones de los planes de pensiones en el último año firmó un 5%.

Los socios de las ESPV han aportado a sus cuentas en el primer semestre un total de 342,6 millones, un 2,6% más que el pasado año. En cuanto a las prestaciones cobradas, fueron 454 millones, un 2,6% menos que entre enero y junio de 2024. Aun así esta tendencia sigue marcando una línea negativa en la que el dinero destinado al ahorro es inferior al rescatado por los jubilados. En el primer semestre, ese déficit fue de 112 millones, aunque hay que señalar que la mayoría de los propietarios de una EPSV esperan a final de año para realizar el total de sus aportaciones.

El 40% de los nuevos planes de pensiones son del sector público

Las EPSV de Euskadi, aunque hayan firmado un nuevo récord de titulares con esos más de 1,17 millones, siguen presentando varias debilidades para generalizar el sistema de refuerzo al sistema de pensiones públicas. Una línea en la que trabaja el Gobierno vasco y para la que las diputaciones han tratado de empujar con varios cambios en la última reforma fiscal. Unos incentivos valorados en 32 millones de euros para aumentar las deducciones en el IRPF por las aportaciones, aliviar el tratamiento del rescate y elevar las deducciones en Sociedades por las aportaciones de las empresas.

Pero las EPSV colectivas, en las que aportan empresas y trabajadores, siguen sin estar generalizadas, con la excepción de Geroa en Gipuzkoa. Esta es la más importante de Euskadi con un total de 314.000 socios en un despliegue en el han coincidido patronal y sindicatos.

Y es que la principal actividad de estas figuras de ahorro se centran en la administración púbica. Así, cuatro de cada diez de las 10.258 nuevas cuentas de EPSV que se han creado en Euskadi este último año han sido en el Gobierno, las diputaciones y los ayuntamientos vascos. Es donde operan Itzarri, con 3.189 nuevos socios que han elevado el total a 130.229, y Elkarkidetza con 846 incorporaciones hasta sumar 31.774 titulares.

El empleo, que últimamente crece más en el sector público, refuerza esta dinámica, mientras que en el ámbito laboral privado, la negociación colectiva y las demandas sindicales priorizan las subidas salariales frente al complemento de las pensiones.