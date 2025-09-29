El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ciudadanos cruzan un paso de cenbra en la plaza Circular de Bilbao Jordi Alemany

El número de EPSV en Euskadi alcanza otro récord por la fiscalidad y los planes de empleo

En un año se han sumado 10.258 socios a un sistema con una rentabilidad del 5% y un patrimonio de 30.300 millones

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:22

Los planes de pensiones en el País Vasco, articulados históricamente en las EPSV, siguen creciendo en número hasta firmar un nuevo récord. Según se desprende ... de los datos de la Federación de EPSV de Euskadi, en el último año se han suscrito 10.258 nuevos planes de previsión social voluntaria. Una tendencia que eleva ya el número de estas figuras a 1,172 millones en el conjunto de la comunidad autónoma.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Estaba con él y veía que se estaba muriendo», explica una enfermera que atendió al herido grave en una discoteca de Bilbao
  2. 2 El bar de Bilbao que triunfa en el tardeo con su estrella de siempre: la tortilla de patatas
  3. 3

    Barakaldo levanta 700 pisos sin tener garantizado su acceso a la electricidad
  4. 4

    «La bandera de España se quemaba en los campamentos de Bernedo»
  5. 5

    Frustran en Arrigorriaga una carrera ilegal con un centenar de coches llegados de todo Euskadi
  6. 6

    Una familia vizcaína comunicó hechos similares a las instituciones en 2019
  7. 7 El SEPE concederá una prestación de 600 euros con solo cumplir un único requisito
  8. 8

    «Nos piden culpables ya, pero necesitamos pruebas y certezas»
  9. 9

    Polonia despliega cazas y cierra parte de su espacio aéreo ante los últimos ataques de Rusia
  10. 10

    Estas son las graves consecuencias que tiene un coma etílico en un chaval de 14 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El número de EPSV en Euskadi alcanza otro récord por la fiscalidad y los planes de empleo

El número de EPSV en Euskadi alcanza otro récord por la fiscalidad y los planes de empleo